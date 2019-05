«Montreux va devenir le Davos musical»

C’est une manière habile de faire la transition. L’ère de Tobias Richter (2005-2018) à la tête du Septembre Musical résonnera encore en septembre prochain lors de la première édition signée par son successeur, Mischa Damev, notamment avec le retour de l’Orchestre national de Russie et son chef fondateur Mikhaïl Pletnev, et par la présence de jeunes talents, y compris le futur pianiste lauréat du Concours Tchaïkovski, qui se déroulera en juin à Moscou. Mais la ressemblance s’arrêtera là et s’accentuera d’année en année, car le nouveau directeur artistique du festival de musique Montreux-Vevey insuffle déjà une autre orientation. Pianiste, chef d’orchestre et manager culturel basé à Zurich, Mischa Damev ne souhaite pas refaire à Montreux ce qu’il fait avec succès depuis douze ans avec la Migros pour les Concerts-Club. Son ambition n’est pas seulement musicale, mais culturelle.

Désormais baptisé «Septembre Musical – Une fenêtre sur le monde», le festival veut mettre à l’honneur les talents culturels d’un pays. Que voulez-vous apporter de neuf?

J’ai l’intime conviction que les gens du Nord ne font ni ne vivent la musique de la même manière que les gens du Sud. J’aimerais présenter à chaque édition un nouveau pays, non pas politique mais géographique, et ouvrir les portes à d’autres modes d’expression que la musique classique: le folklore, la danse, la cuisine, le cinéma, la littérature… Je n’ai pas envie de me répéter, ni de marcher sur les plates-bandes des autres festivals ou de ce que je fais à la Migros. Nous aurons une page blanche chaque fois, avec, suivant les pays, des programmes moins classiques que d’autres!

D’où vient cette idée multiculturelle, à une époque où l’on a plutôt l’impression que les frontières se crispent?

C’était sans doute plus facile musicalement grâce à mes contacts, mais pas évident financièrement, si on veut éviter le sponsoring politique. J’avais un an pour monter mon premier programme, et il se trouve que j’avais déjà parlé avec Valery Gergiev pour le faire venir à Zurich. Il viendra à Montreux pour quatre concerts en trois jours! Et naturellement, il se devait de diriger «Le sacre du printemps» à l’Auditorium Stravinski. C’est une chance unique. J’ai été frappé par la grande histoire qui lie cette région à la Russie. Là-bas, Montreux est bien plus connu que Berne.

Malgré sa longue histoire, le Septembre Musical semble en sursis, menacé par l’abondance de l’offre et les changements d’habitude du public. Croyez-vous à sa survie?

Si je n’y croyais pas, je n’aurais pas accepté le poste! Je pense qu’on peut rebâtir quelque chose de fort sur cette tradition. Lucerne, par exemple, ne peut plus grandir. La région ici est encore plus belle, avec des salles magnifiques. On peut apporter en qualité ce que le Montreux Jazz fait pour le jazz ou la pop. Nous aurons des synergies avec le Jazz, avec la Saison culturelle, les restaurants de la région, le Marché de Noël, pour que les habitants de la Riviera fassent de ce rendez-vous leur fête culturelle. (TDG)