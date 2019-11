Mika fait des câlins jeudi à l'Arena

Mika sort un album et part en tournée, et sera de passage jeudi 21 novembre à l'Arena pour son «Revelation Tour». Que vaut le Mika nouveau? On entend quelques secondes de vacuité pop, des couplets formatés. On est sur le point de raccrocher, lorsque le refrain enchaîne et vous envoie dans les étoiles, renouvelant encore et encore le souvenir, toujours aussi vivace, de cette pop à paillettes, de ces mélodies grandiloquentes dont Freddie Mercury était le parangon.

Mika évoque-t-il plus volontiers des petits lapins mignons que des ébats velus? Au cinquième opus de sa carrière, douze ans de scène, Mika invoque Michael Holbrook. Son identité pour l'état civil – Mica était le diminutif que lui donnait sa mère. En 2019, le chanteur anglo-libanais a tout de même 36 ans. Les émotions se font plus lourdes, plus adultes, tel ce «Tiny Love» dont la légèreté apparente voile à peine son souhait d'une vie «normale». Voilà le titre phare de cet album, de loin le plus enlevé. Le drame s'explique avec de grands gestes, les confidences réclament des traits d'orchestre éclatants, des violons plein d'emphase, des synthés de stade. Très proche de Queen. Et de George Michael (flagrant sur la chanson «Ice Cream», qui vaut bien comme pastiche de «I Want Your Sex»). Très proche de Broadway au bout du compte, aspect qui n'aura jamais été aussi évident qu'avec ces versions symphoniques de ses chansons. Où l'on appréciera mieux encore les qualités vocales et théâtrales du chanteur. Sous les bulles, un esprit fin bouillonne.

Mika, «Revelation Tour» Je 21 nov., 20 h, Arena. Infos: opus-one.ch