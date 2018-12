Mieux vaut croire au Père Noël qu’à un best of 2018

Longtemps, le rituel a rythmé la fin d’année du journaliste musical aussi sûrement que la neige couvrait les trottoirs à l’approche de Noël. Mais tout comme la poudreuse disparaît des villes, les classements annuels, best of ou autres «sélections de la rédaction» ressemblent à une chimère des temps anciens.

Les duels au couteau à pain pour départager à la cafétéria le choix de l’un (forcément nul) du classement de l’autre (évidemment mauvais) ont laissé place au grattement de crâne devant la profusion inédite des propositions et, surtout, l’utilité très discutable de l’exercice.

Premier constat, et qui ne tient pas qu’aux neurones vieillissants de chroniqueurs blasés: jamais la musique n’a été à ce point omniprésente, volatile, fugace. La profusion de l’offre n’a d’égale que sa facilité d’accès et la fulgurance de sa consommation. De la musique partout, tout le temps, jetée sur le Net par les labels mais aussi par les artistes eux-mêmes, sans crier gare, avant de balancer tout aussi vite un deuxième album en cours d’année, comme Eminem ou Orelsan. Quand un disque chasse aussitôt l’autre, en retenir un seul devient acrobatique.

Certains tentent l’exercice, et le résultat donne le tournis. Se balader sur les best of de sites prescripteurs, principalement anglo-saxons, revient à avaler des dizaines d’illustres inconnus dont seuls petits 10% constituent une base commune: en cumulant la centaine de noms sélectionnés par le «NME», l’überselect Pitchfork et le «Guardian» anglais, seuls se retrouvent Drake, Ariana Grande, The 1975, The Internet et... Christine and the Queens.

Pour le reste, merci d’aller découvrir Peggy Gou, Let’s Eat Grandma, SOB X RBE, Muncie Girls, Kali Uchis et bien sûr Rolling Blackouts Coastal Fever, dont le «NME» nous apprend qu’ils viennent d’Australie.

Clairement, la vitesse de rotation entre les disques rend moins simple d’en figer quelques-uns dans le temps court. Tout comme leur dématérialisation et leur relative gratuité permet moins à la mémoire de se fixer au fil de l’année. Responsable de la programmation musicale sur Couleur 3, et avec toutes les précautions d’usage dans un débat où l’on est trop vite taxé de «vieux con» par les jeunes imbéciles, Frank Kuffer reconnaît devoir parfois rechercher le nom de certains artistes diffusés à l’antenne quelques mois plus tôt. «C’est évident que la consommation musicale est devenue ultrarapide et il est difficile de s’approprier un disque. Leur durée de vie est de quelques jours, même si l’on s’appelle U2. Et les sorties surprises ont remplacé les effets d’annonce: quand on n’a pas le temps de se réjouir, on profite différemment et on imprime sans doute moins.»

Et d’abord, pourquoi continuer de parler d’albums? À l’heure de YouTube et de Spotify, les singles font la loi et les disques constituent toujours plus une addition de chansons. Pour la sortie de son dernier long, Muse a publié le même jour pas moins de six singles, clips y compris. Il s’agit d’optimiser le buzz et de capter au plus vite l’attention. Les statistiques Spotify indiquent que les titres en fin d’album ont perdu 70% des utilisateurs en cours de route.

Car tout est comptabilisé, listé, noté, organisé. Le mode d’écoute est devenu un système de classement continu, de playlists permanentes et de sélections algorithmiques. Dans cette grille numérique infinie, un classement annuel n’est ainsi qu’une liste de plus — le site Pitchfork opère des classements hebdomadaires, mensuels, selon les styles et même selon les années de sortie. Sur Google, après avoir écrit «best of 2018 Inrockuptibles» le moteur de recherche nous propose «Le meilleur de 2018 pour l’instant (janvier-juin)», «les 30 morceaux qu’il ne fallait pas manquer en mai», «les 5 albums à absolument écouter cette semaine» et le «top 50 2018», dont le vainqueur est au passage Flavien Berger.

«Terminée, la corvée!»

Contre la frénésie de listes, le vénérable magazine «Rock & Folk» a choisi au contraire de ne plus publier les «tops de l’année» de ses rédacteurs. Parmi eux, Jérôme Reijasse hurle sa joie. «Alléluia! Terminée, la corvée! Les best of étaient avant tout une façon pour les journalistes de se faire plaisir, parfois de jouer les petits malins. Il fallait savoir mêler références pointues, voire inconnues, et valeurs sûres, hits et underground, passé et futur. Quelle pertinence, finalement?» Pour le quadragénaire parisien, «le disque est mort, qu’il repose en paix. Place désormais à Spotify et ses playlists infinies sans ordre ni cohérence. La jeunesse, celle qui définit ce qu’est la bonne musique depuis toujours, a choisi de ne plus choisir. Je ne dis pas que c’est triste ou regrettable. C’est ainsi. Ce qui est surprenant, c’est qu’il existe encore des artistes, pour enregistrer des albums. C’est presque héroïque.» (TDG)