Métro, boulot, dodo... mais toujours musiciens

Voilà des années que ce violon traîne dans son étui, depuis la fin de l’adolescence probablement. Voilà des lustres que l’envie taraude d’apprendre le chant lyrique. Trop âgé pour apprendre la musique? L’association pour les musiciens adultes amateurs, l’AMAmusique, veut convaincre du contraire. Forte de quelque 400 membres, dont la moitié au moins joue régulièrement, cette structure unique en son genre à Genève, qui n’est pas une école, ne préconise pas d’examen mais s’échine à faire jouer les gens ensemble, fête ses 25 ans d’existence.

L’AMAmusique, qui tarde à se faire connaître du grand public et souhaite une plus large reconnaissance – elle est tout de même reconnue d’utilité publique mais ne dispose d’autres sources financières que les cotisations de ses membres – entend faire de cet anniversaire un moment d’émulation. Ce sera le samedi 24 février, au Centre d’Ivernois, mis à disposition par le Conservatoire populaire. La journée, gratuite, débutera tôt, à 11 h, avec des ateliers d’initiation – à l’accordéon, au violoncelle, au tango également –, puis des concerts – jazz, latino-américain, balkanique et classique. Pour terminer à 20 h avec le Stabat Mater de Pergolesi interprété, comme tout le reste, par des musiciens amateurs.

«Ce n'est pas l'école des retraités»

Fondée en 1992 par la professeure de piano Christiane Doret, qui cherchait comment enseigner la musique aux adultes, l’association «a comblé un manque»: «Pour convenir à l’emploi du temps d’adultes le plus souvent actifs, il a fallu trouver un système des plus souples, précise Marina Lodygensky, directrice de l’association. C’est la possibilité de s’inscrire n’importe quand et de prendre des cours à la carte.»

Des amateurs, alors. Mais pas d’amateurisme pour autant. La différence est de taille pour qui participe, selon ses disponibilités, et ses dispositions. Pas de prérequis ici, quand bien même une grande partie des membres, âgés de 25 à 95 ans, retrouve avec l’AMAmusique une pratique instrumentale commencée dans l’enfance. «Contrairement à ce qu’on pourrait croire, ajoute Marina Lodygensky, l’AMAmusique n’est pas l’école des retraités. Nous avons une majorité de quadragénaires.» Ce qui n’empêche l’association d’enseigner à des personnes âgées. Ainsi de ce monsieur atteint de l’Alzheimer, qui a trouvé dans la pratique du chant matière à se faire du bien. «Bien sûr, tout le monde ne fera pas les mêmes progrès, poursuit Marina Lodygensky. L'essentiel réside dans l’écoute et le partage. Réunir autour d’une même partition des personnes issues de milieux variés recouvre un rôle sociétal important.»

«Être amateur n’empêche pas le sérieux»

Partager la musique. Le terme n’est pas un vain mot pour les divers musiciens que nous avons rencontrés. Veronika Janjic, 59 ans, professionnelle de l’audiovisuelle, employée à 80% et mère de famille, raconte ainsi comment, après avoir abandonné le piano à l’âge de 18 ans, elle a commencé la clarinette… à 51 ans: «Je voulais jouer dans un orchestre, sans plus attendre. Heureusement, je ne savais pas que cet instrument était si compliqué. Bien sûr, d’avoir fait de la musique enfant m’a aidé, au début du moins. Après, chaque progrès demande un énorme travail de patience.» C’est en voyant jouer un Rom devant les grands magasins de la ville que Veronika Janjic a eu le déclic. À son tour, elle s’est mise aux musiques balkaniques, dans une formation de l’AMAmusique, le Petit orchestre de l’Est. «Le défi, en tant qu’adulte, ce n’est pas de trouver du temps, mais de l’énergie. Il ne s’agit plus de faire des exercices, mais d’être dans la musique chaque instant passé avec son instrument.»

Et qu’importe le résultat. Qui peut être très bon: «L’adulte est moins flexible sur le plan intellectuel que ne l’est l’enfant. Mais mon jeu, aujourd’hui, n’est pas moins bon qu’avant, cela grâce aux enseignants qui ont su apporter ce qui me manquait.» Paroles d’un pianiste amateur de 55 ans, Nadji Abbas-Terki, médecin, père de famille. «J’ai commencé la musique à 15 ans, puis j’ai continué durant les études. Ce qui me motive aujourd’hui, c’est la possibilité de jouer en concert, ce que permet l’AMAmusique. Le concert est une occasion unique de progresser.» Même pour Clotilde Moeglin, 30 ans, musicothérapeute en cours de formation. La jeune femme s’est initiée au violon enfant lorsqu’elle vivait à Paris, avant de découvrir le piano. Venue à Genève pour étudier la psychologie, elle participe depuis à l’orchestre symphonique de l’AMAmusique et travaille le chant: «Être amateur n’empêche pas le sérieux. Je n’aurai jamais l’aisance, ni la rapidité d’un professionnel. J’ai besoin de plus de temps, et l’aide d’un professeur. Mais cela n’empêche ni la qualité ni la musicalité».

«La folle journée de l’AMA», sa 24 fév, de 11 h à 23 h, Centre d’Ivernois, rue François-d’Ivernois 7. Initiations, répétitions, concerts. conférences. Gratuit. Infos: amamusique.ch (TDG)