Mélanie De Biasio, suspendue par la voix

Salle comble mercredi à Onex pour le concert de la chanteuse et flûtiste belge Mélanie De Biasio, qui se produisait pour la première fois à Genève, accompagnée d’un trio d’instrumentistes.

Claviers, basse, guitare, percussions, batterie, l’orchestre ondule, s’étale, s’étiole, puis revient en force lorsque le désir se manifeste de faire monter le groove. Le plus souvent, cependant, les musiciens jouent pianissimo, de sorte que la voix occupe un maximum d’espace, que le public entende le moindre murmure. Ça chuinte, clapote, gémit, halète, susurre et soupire au fil des titres les plus récents de son répertoire, «Gold Junkies», «Lilies» et «Your Freedom is the End of Me». Cette voix, c’est sûr, a quelque chose d’extraordinaire. Et Mélanie De Biasio sait comment la rendre audible jusque dans ses moindres reliefs, y compris, et surtout, les plus ténus.

Rythmes, nuances, cohérence, la performance ne laisse aucun vide, sinon le silence, matière que l’on trouve ici en abondance. Si l’on cherche une musique qui prend son temps, berce et apaise, celle-là est la bonne. Peut-on caresser par la voix? Certainement! Peut-on aller plus loin encore? On a rêvé sur ce fascinant album, «Lilies». Sur scène, le songe se poursuit, pour les oreilles et pour les yeux.

Harmonies monochromes

Pris dans un nuage de fumigènes vaporeux, l’ensemble constitue un paysage: effleurés par les spots, trois monts de métaux scintillants, de bois et de corps habillés de noir – Matthieu Van, Axel Gilain, Aarich Jespers – entourent une flaque de lumière au centre. Là où se tient, debout, Mélanie De Biasio. L’éclat blanc de son chemisier contraste avec le reste du tableau. Sa flûte traversière miroite. Elle la tient comme un sceptre, ou comme une main qui rassure, et l’accompagne jusqu’à l’avant-scène. Là où le corps de la chanteuse devient à son tour sujet artistique. Ce n’est pas à proprement parler une chorégraphie, plutôt des gestes spontanés comme on en ferait dans sa cuisine pour satisfaire un besoin irrépressible de bouger, mouvements des bras, des jambes presque incongrus. Lorsque la chanteuse se recroqueville sur elle-même, accroupie, on la dirait… ailleurs. Et pourtant si proche. Car on l’entend parfaitement. Elle est troublante, Mélanie De Biasio, et cela colle parfaitement à son univers musical.

Qu’attendre de plus alors, sinon un dépouillement plus radical encore? C’est là sans doute la limite et la beauté de cet exercice incantatoire, complet, formé, parfait jusque dans cette marge laissée par l’improvisation, l’accident. C’est dans les couleurs monotonales, un accord, parfois deux, répétés ad libitum, que la formule rend le meilleur de son art, l’extrême simplicité harmonique libérant un maximum d’expressivité. On pourrait s’y perdre sur la durée: les chansons sont livrées sans interruption par blocs de quinze ou vingt minutes, comme s’il s’agissait à chaque fois d’une unique pièce avec ses modulations. Pour ces diverses raisons, l’écoute demande une concentration accrue de la part des auditeurs. C’était là le prix à payer, somme toute modeste, pour entrer dans cette performance d’une intensité extraordinaire.