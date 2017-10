Maykel Blanco fait danser Lausanne au son de sa timba

On le surnomme «La Máquina de Cuba»: Maykel Blanco est une des vedettes de la nouvelle scène cubaine dans laquelle sa timba dura fait sonner le son cubain de touches légèrement électro. Avec son groupe Salsa Mayor, il est aussi la tête d’affiche d’une soirée organisée par le microfestival Salsa Picante au D! Club mercredi soir à Lausanne.

Le garçon a la coupe de che­veux d’un footballeur mais il préfère les congas au sport, qu’il apprend d’abord dans la rue,avant d’étudier les percussions et le piano au Conservatoire. Il intègre très vite les meilleures formations de l’île, comme la Cons­telación, avant de composer et de produire pour Tirso Duarte.

Sa facilité à inclure la dance dans la timba, la rumba et la salsa a séduit les artistes et les maisons de disques. Il a ainsi tenu les percussions ou produit une qua­rantaine de disques pour d’autres. Mais, en parallèle, il monte son premier groupe, La Suprema Ley, qui deviendra La Salsa Mayor lorsqu’il s’associe avec Javier Sotomayor, puis une se­conde formation de latin jazz, Habana Express. Mais c’est bien avec son Salsa Mayor que le Cubain tourne le plus, spécialement en Amérique du Sud.

Salsa Picante va également résonner des sons latinos de DJ Timba en apéro et en clôture, mais surtout sur la musique des plus Cubains des Lausannois, Nolosé, récompensés à La Havane du titre de «meilleur groupe étranger de musique cubaine» l’an dernier. Le groupe né en 2004 a sorti l’an dernier White Night Mambo, poursuivant son interprétation jazzy des musiques latino-américaines.

