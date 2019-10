Mauvais coup de sono et flûte virevoltante

Crépitant, crachotant, cahotant: un vieillard malade et grimaçant – comme celui de la pochette du disque mythique «Aqualung» – se cachait dans les amplis du Théâtre du Léman, jeudi soir. Ravalant son dépit et faisant contre mauvaise fortune bon cœur, Ian Anderson, leader de Jethro Tull, aurait pu avoir meilleur accueil à Genève. Il aura fallu une intro vidéo replongeant le public dans les années 70, avec en sus les craquements d’un vinyle creusé par les ans, deux morceaux quasi inaudibles et les huées du public pour que les techniciens d’Opus One arrêtent le concert pour débusquer le jack tuberculeux ou le câble phtisique. «Je n’ai jamais vu ça en quarante ans de concerts», éructait un spectateur mécontent. Il y avait de quoi.

Bon, disons que cela peut arriver. Et que les techniciens, les malheureux, ont dû suer à grosses gouttes devant la perspective d’une annulation. Après une bonne demi-heure de flottement tout de même, ils sont parvenus à soigner le malade. Par bonheur, la flûte virevoltante de Ian Anderson aura entraîné un public conquis d’avance, vers des cieux plus clairs, et fait oublier l’incident. Il faut rendre hommage à ce musicien virtuose de la traversière et dansant toujours sur un pied, qui n’a rien perdu à 72 ans, de son talent.

Certes, la voix est parfois poussive. Mais quel troubadour! Et quelle palette! Un blues, une bourrée bachienne, du bon gros hard, du clavecin et de la flûte baroque: bref, du rock progressif dans toute sa richesse et complexité. Par ailleurs, le show vidéo était réglé au métronome. Des chants venus de l’écran qui tombent à pic, le même Ian Andreson, chevelu, barbu, à la grande époque du groupe, totalement synchro. Professionnel jusqu’à la pointe des médiators des deux guitaristes et des baguettes du batteur, Jethro Tull sait encore convaincre que son succès n’était pas volé, cinquante ans après.