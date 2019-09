Matt Mathews coule sa poésie francophone dans de délicats flacons pop

Il y a de cela une semaine, on l’a vu «nu de chez nu», selon sa propre expression, chez Urgence Disk, lors d’un concert sur le fil. Matt Mathews revient cette fois en quatuor: samedi 28 septembre au Chat Noir, le chanteur et guitariste genevois vernit son nouveau répertoire tout en pop délicate incrustée de mots français. Le disque qui paraît s’intitule «Fragile». Voilà une musique caressante aux parfums captivants, où l’intime «Attends» effleure le refrain céleste d’une «Contagion sensorielle».

«Nu de chez nu». Pour Matt Mathews, Gobet au civil, la formule recouvre un dévoilement sans précédent. Pendant longtemps, le musicien puisait dans l’anglais sa matière à chanter, avec le groupe pop Exphase, plus tard au sein du combo de blues The Exciters. Il y a de cela trois ans, cependant, il a déniché ce qu’il décrit aujourd’hui comme son «filon»: le français, sa langue maternelle, s’est imposé dans sa musique. «Face au public, je me dévoile comme jamais auparavant.»

Déconstruire les codes

Des textes en français, Matt Mathews en écrit depuis son adolescence, à la manière des haïkus. «Dire beaucoup en peu de temps, c’est tout l’attrait de la poésie. Celui, également, de la chanson. Son format court, trois ou quatre minutes, m’a toujours plu.» Ici, le timbre s’avère d’une grande importance. Ce n’est pas du rock’n’roll, ni vraiment du folk. Mais un entre-deux, un mouvement dans un autre spectre sonore. En français, le chant se faufile entre les extrêmes: ni trop précieux, ni trop lyrique, juste là où la voix donne juste et séduit. L’écouter procure un sentiment de sérénité.

«Jouer avec la voix, cela aussi constitue le plaisir du chanteur. Mais ce qui m’importe, plus encore, c’est la cohérence des timbres. En anglais ou en français, les mots sonnent différemment. Il s’agit par conséquent de préserver une identité unique. Dans mon laboratoire, j’ai déconstruit les codes de la pop, pour trouver du jamais entendu, le libre de référence, l’inconnu. Dans l’époque qui est la nôtre, friande de revivalisme, je me sens comme un OVNI.» Samedi, la soucoupe Matt Matthews fait un passage sur terre. Francis Stoessel sera aux fûts, Yves Marguet à la basse, Michael Stroudinsky aux claviers.

«Fragile» Matt Mathews (Irascible). Concert vernissage sa 28 sept., 21 h, Chat Noir, 13, rue Vautier