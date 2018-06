Marc Perrenoud verse du classique dans son jazz

À ses côtés, pour agrémenter une partie substantielle de la soirée, le programme aligne deux figures un rien intimidantes. Mozart, tout d’abord, avec les traits sveltes de sa «Symphonie concertante pour violon et alto K364». Puis Witold Lutos?awski, grande figure polonaise de la création du XXe siècle, dont on pourra saisir les lignes noires de sa «Musique funèbre pour orchestre à cordes», pièce écrite en 1958 à la mémoire de Bela Bartók. Et puis il y aura lui, Marc Perrenoud, qui se place sans ambages ni embarras dans la case des néophytes, et qui dit devoir encore tout faire et prouver dans le territoire de la composition pour formations élargies. Le pianiste genevois, qu’on a coutume de voir tantôt seul, tantôt accompagné de deux, voire quatre musiciens, est un jazzeux dont la curiosité pousse aujourd’hui vers des rivages qui lui sont moins familiers.

Le voilà alors flanqué d’un orchestre d’archets – la Camerata du Léman – pour présenter au public du festival Les Athénéennes une pièce qui, pour la première fois, se détache radicalement de tout ce qu’il a entrepris jusqu’ici. L’œuvre en question ne porte pas de nom, mais sa création à Genève ouvre au pianiste de nouvelles voies, insoupçonnées, d’exploration. «Il faut se rappeler que ce festival est né de la rencontre de trois personnalités qui ont toujours essayé d’évoluer dans des formes renouvelées, nous dit Marc Perrenoud, qu’on retrouve attablé à une terrasse de bistrot, non loin de la salle de l’Alhambra, où il se produira jeudi. De mon côté, j’ai joué dans des formations multiples, aux géométries diverses et variées. Suite à quoi, j’ai ressenti le besoin de tester quelque chose de nouveau et de différent.»

La décision de se tourner vers l’orchestral entérinée, le musicien s’est octroyé alors le temps nécessaire pour replonger dans la littérature de référence et rafraîchir quelques fondamentaux théoriques. L’écoute attentive de pièces comme les «Quatuors» de Ravel a complété cette entrée en matière. Après quoi, il a fallu se mettre au travail. «Ce qui m’a paru d’entrée stimulant, c’est de constater combien l’écriture loin du piano m’a poussé à trouver des articulations et des phrasés que je n’aurais pas adoptés dans la configuration habituelle. Je sais que ce pan du travail, mené face à mon instrument, porte toujours avec lui une dose de facilités sur lesquelles je n’ai pas compté ici; des automatismes, des rythmes qui me sont familiers ou des mouvements sur les touches qui surgissent comme par réflexe.»

Dans le territoire orchestral, le pianiste a évolué tête baissée, en toute modestie: «Aujourd’hui, je ne peux évidemment pas prétendre à la perfection. Disons que j’ai besoin de kilomètres et d’enchaîner l’écriture d’autres pièces. Au début du travail, j’ai eu l’impression que je tombais dans une esthétique pseudo-contemporaine ou dans certains gimmicks des musiques de films telles qu’on peut les entendre dans ces pièces jazzy pour piano et archets. Je pense avoir réussi à m’en écarter. Cette première expérience m’a donné d’autres idées que je développerai plus tard et sans doute que cette œuvre finira par compter plusieurs mouvements.»

