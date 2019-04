Madone des chants plaintifs, Beth Gibbons irradie en noir

Recroquevillée sur sa chaise, ses cheveux mangeant son visage, Beth Gibbons (54 ans) semble résister jusqu’au bout à l’idée même d’émettre un son. Assise au premier rang de l’Orchestre de la Radio nationale Polonaise, à quelques centimètres du chef Krzysztof Penderecki, la chanteuse de Portishead s’apprête à interpréter la «3e Symphonie» d’Henryk Górecki (1933-2010) dite «Symphonie des chants plaintifs». Au bout d’un long et très lent canon des cordes partant du tréfonds des contrebasses jusqu’aux contrepoints désolés des violons, une note du piano camouflé dans l’orchestre retentit à trois reprises, puis soudain, la voix est là, blanche, pâle et irréelle, presque décharnée. La lamentation en polonais (extraite du recueil d’un monastère du XVe siècle) s’élève par paliers dans un aigu qui fragilise à l’extrême les cordes vocales de l’Anglaise, et un vibrato de détresse dont le micro capte chaque oscillation. Puis le canon hiératique reprend, comme une litanie sans fin…

Cet enregistrement, capté et magnifiquement filmé en direct lors d’un concert à Varsovie en 2014, est déjà tout auréolé de légende: c’est le premier album de la chanteuse en onze ans. Le récit aussi soigneusement construit de cette proposition inattendue suite à un concert de Portishead en Pologne, les hésitations de Beth Gibbons, son patient travail pour apprendre la partition (elle ne lit pas la musique) et la prononciation du polonais. Bref, tout contribue à faire de cette parution retardée un événement bien orchestré!

Bouleversante figure

Écrite pour soprano lyrique, la partition n’est évidemment pas destinée à la tessiture plutôt grave de Beth Gibbons. Au «confort» d’une diva debout au-dessus de la marée orchestrale et qui fait sortir la plainte de l’ombre répond ici une attitude de réserve totale, cherchant l’ombre et s’exprimant à son corps défendant. Rien de puissant ni de sublime dans l’interprétation de l’icône du trip-hop, qui incarne à sa manière une bouleversante figure de Stabat Mater. Le deuxième mouvement de la symphonie est d’ailleurs une prière à la Vierge Marie, gravée en 1944 sur le mur d’une cellule du siège de la Gestapo de Zakopane par une jeune prisonnière, tandis que le troisième est un chant populaire et hypnotique d’une mère pleurant la mort de son fils, tiraillé par Beth Gibbons entre la confidence et l’épuisement.

Or, avec cette exécution à contre-emploi, on touche peut-être l’essence même de cette symphonie, elle aussi en rupture avec les canons de la musique contemporaine. Tonale, répétitive, peu spectaculaire et marquée par l’expression de la foi, cette œuvre de 1976 s’inscrit dans un virage à 180 degrés pris par plusieurs compositeurs du bloc de l’Est dans les années 70. Górecki participe à ce courant néotonal et néospirituel défendu par son compatriote Krzysztof Penderecki, l’Estonien Arvo Pärt, l’Ukrainien Valentin Silvestrov, le Géorgien Guia Kantcheli.

Succès foudroyant

Mais le destin de la «3e Symphonie» de Górecki semble échapper à cette mouvance confinée à l’univers classique. L’enregistrement de la soprano Dawn Upshaw avec David Zinman et le London Sinfonietta sorti en 1992 se vend à plus de 1 million d’exemplaires, et fait le bonheur des cinéastes qui exploitent sa simplicité planante. Ce succès foudroyant est cependant resté celui d’une seule œuvre qui occulte le reste de sa musique. Le projecteur à nouveau braqué sur elle par la grâce étrange de Beth Gibbons devrait définitivement consacrer la «Symphonie des chants plaintifs» au panthéon d’une pop culture gourmande de paradoxes. (TDG)