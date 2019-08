Lil Nas X nommé à un prix de country américain

Le rappeur Lil Nas X, dont le tube «Old Town Road» a fait danser les Etats-Unis et le monde entier toute l'année, a été nommé mercredi à un important prix de country américain, quelques mois après avoir été interdit des classements de ce genre musical.

«Old Town Road» qui mêle un air de banjo et de lourdes basses, se présentait comme un titre rap aux accents country. Mais Billboard avait décidé de le retirer de son classement des ventes de ce genre américain traditionnel, car il «ne réunissait pas suffisamment d'éléments de la country d'aujourd'hui».

Cette décision a suscité de nombreuses critiques, notamment de personnes estimant que le musicien a été catalogué comme étant uniquement un artiste hip-hop parce qu'il était noir.

Coming out

Grâce à un remix invitant la légende de la country Billy Ray Cyrus, le morceau a contourné la difficulté pour s'imposer en tête des ventes de disques tous styles confondus, sans discontinuer de la semaine du 4 avril au 19 août, un record de longévité américaine.

«Old Town Road» sera en lice pour le prix de «l'événement musical de l'année» à cette cérémonie des Country Music Awards.

«Merci pour cette nomination!!» a tweeté l'artiste.

thank you guys for this nomination!! https://t.co/YFMudfHWQI — nope (@LilNasX) August 28, 2019

Le rappeur a également reçu le prix de l'album de la chanson de l'année lundi aux MTV Video Music Awards.

Montero Hill, le vrai nom de Lil Nas X, a aussi séduit par sa personnalité simple, pleine d'humour, n'hésitant pas à adopter les vêtements traditionnels de la country et de l'univers des cow-boys, veste à frange, bottes et chapeau à larges bords, notamment dans le clip officiel. Le jeune artiste a bousculé encore un peu plus le monde du hip-hop en révélant, fin juin, son homosexualité. (afp/nxp)