Les voix des volatiles célébrées en concert

C’est une histoire de volatiles qui a pris son envol il y a plusieurs décennies déjà dans la Baie de Somme, en Picardie, et qui finira par atteindre nos latitudes ce jeudi soir. Pour en retrouver toutes les traces et les détails savoureux, il faut d’abord faire preuve d’imagination: fermer les yeux et penser au quotidien d’un enfant grandissant dans un village picard, non loin des falaises et des vastes étendues de sables donnant sur la Manche.

Un jour, en quittant l’école pour se rendre à la maison, le personnage en question emprunte comme à l’accoutumée le chemin qui mène vers la mer, sous le regard de centaines de goélands et de mouettes qui survolent sa tête pour se diriger vers la plage. Les chants stridents de ces volatiles le poussent à répondre: un cri s’élève alors de sa gorge vers le ciel. Miracle! Un groupe de goélands rebrousse subitement chemin et s’attarde pour dialoguer avec l’enfant. «Ce jour-là, je suis devenu moi-même un oiseau», nous dit avec une touche intacte d’émerveillement Jean Boucault.

Un écho subtil à Vivaldi

Avec son complice Johnny Rasse – qui a grandi dans le même village – l’homme passe aujourd’hui pour l’un des plus grands imitateurs de chants d’oiseaux au monde. L’étendue de cet art époustouflant est à cueillir lors du rendez-vous immanquable que nous donnent ces deux complices sur la scène Ella Fitzgerald, lors de l’événement qui clôt la série Musiques en été. Aux côtés de l’Orchestre des Pays de Savoie, du chef Nicolas Chalvin et de la violoniste Geneviève Laurenceau, le duo convoquera le chant de quelques espèces d’oiseaux et établira ainsi un dialogue subtil avec les «Quatre saisons» de Vivaldi. «Nous commencerons par des bruissements légers, précise Jean Boucault. Le but étant de faire basculer le public vers une autre qualité d’écoute, de le pousser lentement vers ces résonances qui croisent à la fois l’œuvre jouée sur scène et le chant que nous produisons en écho. Et qui sait, peut-être les oiseaux du parc La Grange se mêleront à leur tour à la musique.»

À Genève comme ailleurs, Jean Boucault et Johnny Rasse déploieront ainsi une passion dont le principal atout est celui de ne pas présenter de contours précis. A-t-on affaire là à une expression musicale, et donc artistique? Serions-nous plutôt face à une excroissance relevant de la biologie animale? Sans trancher sur la question, Jean Boucault note que l’évolution des activités du duo s’est faite au gré des rencontres et du hasard. «Lorsque nous étions enfants, nous avons commencé à imiter le chant des oiseaux, Johnny et moi, et nous posions sous des arbres. Celui qui parvenait à attirer à lui les volatiles avait gagné. Nous étions donc dans une sorte de joute entre gamins. La dimension musicale s’est greffée plus tard: des années après, nous avons rencontré des figures comme le pianiste Jean-François Zygel, qui nous ont fait comprendre combien notre patrimoine sonore était précieux et en harmonie avec la musique. Nous avons alors commencé à travailler autrement; avec Zygel, on a côtoyé l’art du contrepoint ou du canon, par exemple, et nous avons appris à poser nos interventions au sein d’un orchestre.»

Plus de 500 espèces imitées

En une douzaine d’années, les chanteurs-imitateurs ont ainsi exploré tous les possibles, ou presque, de leurs dons. Et ils ont étendu le catalogue de leur bestiaire. «Je n’ai jamais établi d’inventaire précis des espèces que nous imitons, note Jean Boucault. Mais je pense que nous avons largement dépassé les 500 unités.» La géographie des volatiles approchés s’est elle aussi élargie, au rythme des invitations venant de tous les recoins du monde. «Cette ouverture nous a poussés à travailler de nouvelles espèces, parce que cela n’aurait aucun sens de se rendre par exemple au Pérou ou au Japon et de présenter uniquement des chants d’oiseaux européens.»

Tels des musiciens, donc, les deux imitateurs se frottent à chaque fois à une nouvelle partition. Un oiseau jamais approché? Il faut en écouter les timbres, saisir les subtilités du chant et isoler les difficultés. Puis interpréter son chant en collant au plus près du réel. «Avec le temps et l’affinement de nos techniques de sifflements et de cris, tout cela est devenu très aisé, conclut Jean Boucault. Le vrai défi consiste à garder intacts nos acquis.» Car la voix de ces imitateurs est aussi sensible aux morsures du temps qui passe que celle des chanteurs. Et des oiseaux.

Jean Boucault et Johnny Rasse,Orchestre des Pays de Savoie, G. Laurenceau (violon), N. Chalvin (dir.), Scène Ella Fitzgerald, (rocade Alhambra), je 22 août à 20 h 30. www.ville-ge.ch/culture/musiques