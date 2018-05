Les fabuleux olibrius de Mai au parc

C’est Mai au parc. On ira danser vendredi sur les synthétiseurs aigres-doux du Syrien Omar Souleyman, chalouper samedi au fil des explorations disco-vidéastiques du pianiste Chassol, valser dimanche sur l’accordéon en fleur du poète gascon André Minvielle.

Assurément, le festival du parc Bernasconi aime le monde. Qui le lui rend bien. Ce week-end, la 22e édition trace une nouvelle fois ses chemins de traverse dans les musiques planétaires, vers des au-delà harmoniques hors norme. Du vendredi 25 au dimanche 27 mai, voici autant de parcours atypiques que de propositions originales.

Perceval et autres ratures

Compter encore sur Serge Beynaud samedi, «l’arrangeur sexinini», maître ivoirien du coupé-décalé, de retour à Genève après un premier passage l’été dernier au parc La Grange. Ouvrir grands les bras, et les oreilles, pour Hyperculte, puissant duo rock du bout du lac, contrebasse et batterie en virée sur les terres obscures d’un punk ancestral retrouvé. À suivre vendredi, entre pelouse, nant et sous-bois touffu.

Ce sera tout? Hélas, non. À Mai au parc viendront encore d’étranges personnages. Des bizarres, qui se fichent bien du beau. Ironique? Baptiste Brunello (concert d’ouverture vendredi à 19 h) l’est sans aucun doute, qui chante «faut bien être courageux parce que tu vas en prendre plein la gueule». La voix ne paie pas de mine, les arrangements péclotent. Pourtant, tout est là. Le sens de la vie, tout bête et sans fard. Ce que cultive très bien aussi Perceval (samedi, 18 h). Celui-ci, on le reconnaît facilement, masque de carnaval vénitien remonté sur le front, collier de chien méchant autour du cou. Un détail qui vaut le reste: sur un résidu quasi inaudible d’accords de guitare, le trublion agglomère, oui c’est cela, des éléments disparates. Où l’on reconnaîtra le pathos d’un Bashung, les cris d’un Johnny. Perceval, comme Didier Super jadis ici même, aura à cœur de jouer les trouble-fêtes.

Poussières du monde

Que dire encore des Trash Croutes, expert(e)s en reprises malapprises? «Take on Me» de A-Ha devient «prends sur moi, prends-moi sur la voiture». Sur scène samedi. Et Casse Gueule, trio minimaliste de chanson à idées! L’album «Dictature et Mendicité» fait danser. À suivre vendredi. Comme on suivra, samedi puis dimanche, le cabaret ultrafemme d’ElianeS: quatre créatures polymorphes, probable sexe féminin, en combinaison de léopard ou en Catherine Deneuve, à barbe ou à poil. Non, vraiment, Mai au parc, est fascinant.

Ici le monde entier en chanson. Là les empêcheurs de tourner en rond. Puis enfin, la yourte. Comme chaque année, Mai au parc ouvre sur les agapes poétiques d’un autre festival: Poussières du Monde, «espace culturel nomade» installé en contrebas de la villa, contre la lisière du petit bois. Une 14e édition commence, qui durera jusqu’au 10 juin. Avec, ces vendredi, samedi et dimanche, les musiques afghanes d’Ham Âwâ, la fusion flamenca d’Al’Mira et les marionnettes de la Cie 1 2 3 Soleil. Ce week-end, quoi qu’il arrive, il fera beau.