Les Athénéennes, la vie rêvée d’un îlot d’art subversif et spirituel

Être entier, sans concessions ni trahisons, au plus près du spirituel et du subversif. Tenter d’être un îlot où «l’art continue d’irriguer les corps, d’éclairer les âmes et de nourrir les esprits». Résumées ainsi, les notes d’intention qu’adresse au public le festival Les Athénéennes placent très haut la barre de ses ambitions artistiques. Mais davantage qu’à un îlot, ce rendez-vous protéiforme, qui ouvrira ses portes le 6 juin prochain, pourrait faire penser à un archipel aux lignes contrastées. Une plongée dans l’affiche assemblée par les trois directeurs – les pianistes Audrey Vigoureux, Marc Perrenoud et Valentin Peiry – suffira pour s’en convaincre.

Ainsi, la neuvième édition réaffirme son goût de l’exploration de modes d’expression qu’on imagine difficilement cohabiter sous le même toit, dans une même soirée. Les Athénéennes y parviennent avec une assurance qui semble s’affermir année après année, portée par des invités qui ont valeur de grosses «prises». Prenez les concerts d’ouverture: où pourrait-on écouter dans un seul mouvement un concerto pour piano de Mozart en compagnie de l’Orchestre de chambre de Genève et de ce grand interprète qu’est Nicholas Angelich, puis passer à une pièce pour ondes Martenot de Messiaen, enchaîner ensuite avec le Yaron Herman Trio, formation jazz majeure, et clore le tout avec un set disco?

À quelques variations près, les propositions du festival ressemblent à ce premier geste: des motets de Bach côtoient ainsi des pièces de l’éthéré Morton Feldman; un concert de musique traditionnelle syrienne, avec le Sham Trio, suit la lecture et la mise en espace des «Confessions» de Saint Augustin, dite par un revenant… Gérard Depardieu! Un dernier exemple pour allécher? Celui d’une soirée de clôture, le 14 juin, qui mène vers deux octuors de Raphael Merlin puis de Schubert, avant de vous faire glisser dans la nuit avec l’Orchestre tout puissant Marcel Duchamp (en grand effectif), le quartet hip-hop et electro-jazz Kuma et vers un épilogue à l’Abri, dans un DJ set placé sous signe de la grève des femmes. Subversif et spirituel, on disait.

Les Athénéennes, du 6 au 14 juin, www.lesatheneennes.ch (TDG)