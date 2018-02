Len Sander, chair de pop, saveur suisseue

«Souvent, j’essaie d’évoquer une sensation de souffrance. Une douleur, qui peut s’avérer dans un même temps aussi belle que chaleureuse, profonde ou intense.» Confession de Blanka Inauen, chanteuse de Len Sander. The Future of Lovers, second album de ce groupe zurichois en pleine ascension, ravive la sensualité digitale des années 1990, du trip-hop louvoyant. Où la voix de velours de Blanka, insidieuse et précise, rejoint les sonorités aquatiques du producteur Al Hug. Et l‘équipage s’en va sonder la profondeur des émotions, embarqué dans un sous-marin tout de pop électronique armé.

The Future of Lovers. Que sera l’amour demain? Possible utopie des sentiments, possible prise de pouvoir dans un environnement a priori hostile… Ce sont des percussions étouffées, rythme roulant. Le son étiré d’un synthétiseur, comme une vague, un bourdonnement. Puis la guitare, aiguë, bref contrepoint qu’on imagine lointain, comme une plainte. Entre les paysages embrumés, la voix circule doucement, se démultiplie, s’étiole, revient au premier plan. «I wanna die free from desire, je veux mourir déliée de tout désir.»

L’éros effleure la noirceur

Des questions, plus que des réponses, nourrissent la plume de Blanka Inauen. À quoi ressemblera mon amour demain? Comment ferons-nous pour nous toucher, pour coucher, lorsque nos vies, nos corps seront numérisés? Blanka Inauen avoue une filiation avec Justin Vernon, alias Bon Iver, folkeux du XXIe siècle captivé par l’électronique. Le groupe suédois Little Dragon participe également de ces modèles possibles. D’autres références semblent obligées, telles Portishead, Massive Attack et Morcheeba, triade trip-hop des années 1990. On y retrouvera encore des traces de la voix chaudement éraflée de Sade, le goût des vocalises plus que parfaites de Kate Bush. «On ne fait que recréer avec de l’ancien, concède sobrement Blanka Inauen. Mais l’on obtiendra toujours du neuf. Chaque individu conçoit ses propres combinaisons en se nourrissant de ce qu’il voit, sent, lit, expérimente.»

Passons ce Woman on The Run, mélodie dansante trop «fun» à notre avis pour soutenir la comparaison avec ses voisines. Là où les charmes de Len Sander touchent à la grâce, c’est dans la retenue, le minimalisme des accompagnements. Là où l’éros effleure la noirceur. Dreams, Dreams, Dreams soutenu par trois notes d’une cloche grésillante. My Heart is a Cold Place to Live in encore. Len Sander en enfant de son temps remue cette électronique langoureuse si pauvre chez une Lana Del Rey, bien plus riche ici. A Life in Abundance propose alors une suite sans paroles aux inventions de la techno hardcore, batteries mécanisées répercutées en vastes échos. Sombre caresse électronique, lumineuse réponse des instruments «traditionnels», basse jazz ondoyante, guitare solaire en contrepoint. Now That I Burn, enfin, joue d’un clavier house certifié conforme à l’histoire, prétexte à une ultime échappée solitaire de la chanteuse Blanka Inauen.

En quête d’une utopie musicale

«Les sons viennent de partout. Pour ne prendre qu’un exemple, l’instrument principal de Dreams, Dreams, Dreams sonne comme une cloche. C’est en fait la fin de la réverbération d’une chanson que nous n’avons jamais terminée. Nous avons répandu ce petit morceau sur l’ensemble du clavier. D’autres sons ont été captés en tournée. Ainsi des tambours de The Modern Cult Of Love, qui ont été créés à Leipzig dans l’appartement où nous étions hébergés lors d’un concert: une lampe produisait une vibration très particulière que nous avons enregistrée.»

Où l’on reconnaîtra encore, au départ de The Life of The Body, les premières notes de Vangelis pour le film Blade Runner. Une voix raconte: «Que peut savoir le corps.» Ce pourrait être l’entame d’un conte, futuriste se dit-on. Ou ancien? Les vapeurs caressantes du Français Rone ne sont pas loin. Le cadrage est typique de ce XXIe siècle mélancolique et sensuel à la fois. Triste, mais désireux de retrouver un équilibre des forces. Est-ce une bluette, cette chanson langoureuse? Un mirage, cet album flottant entre les eaux…

Autre utopie, alors: celle d’une musique projetée vers le futur. Utopie, future, éros, l’homme contre la machine… Blanka Inauen acquiesce: «Un des privilèges de l’artiste, c’est de pouvoir créer quelque chose d’imaginaire, une vision qui puisse surmonter les conditions historiques et culturelles dans lesquelles nous vivons. C’est la possibilité d’envisager autre chose.»

