Le souffle d’une flûte enchantée

Faire cohabiter des aspirations a priori disparates, voire inconciliables, c’est depuis longtemps son affaire. Prenez sa carrière: aux choix tranchés et univoques, le flûtiste Emmanuel Pahud oppose la carte, rare en musique classique, du cumulard entêté. Depuis plus de deux décennies, donc, le Genevois brille à la fois dans les rangs d’un des plus grands orchestres du monde – le Philharmonique de Berlin – et en solo. Voyez encore le répertoire auquel il s’attelle: il y a bien sûr les incontournables, les œuvres patrimoniales, mais il y a aussi un attachement ritualisé pour la création contemporaine. C’est d’ailleurs dans ce costume de créateur d’œuvres que l’artiste fait une nouvelle escale dans sa ville natale, aux côtés de l’Orchestre de la Suisse romande (OSR) et de son chef, Jonathan Nott.

Vous allez vous frotter à «Memento Vivere», pièce d’un compositeur, Éric Montalbetti, peu connu sous nos latitudes. Qui est-il?

Il a été longtemps directeur artistique du Philharmonique de Radio France. Mais à côté il a aussi composé pour lui, en secret, des pièces qui ont ressurgi lorsqu’il a quitté son poste. Il a une grande connaissance de la musique contemporaine et il a su, de par ses fonctions, la faire rayonner en France. Lorsque nous nous sommes engagés dans ce projet, nous connaissions, Jonathan Nott et moi-même, l’écriture et la sensibilité de cette figure. Éric Montalbetti a une fibre poétique, lyrique et instrumentale très affinée.

Qu’avez-vous fait en premier lieu le jour où vous avez reçu la partition?

J’ai eu beaucoup de chance dans ce cas précis, puisque le compositeur m’a amené l’œuvre manuscrite en mains propres. Geste qui affiche l’envie de montrer son propre élan dans l’écriture, son geste à la plume. Cette forme quasi artisanale a permis sans doute d’expliciter des aspects de la partition qu’on n’aurait pas pu évoquer autrement. Car toute la musique n’est pas nécessairement construite et mathématisée, il y a toujours des parts de mystère, des zones de doute dont on retrouve les traces dans la graphie.

Que représentent, pour un musicien souvent confronté au grand répertoire, ces incursions dans la création?

Ce sont des bornes kilométriques ou, mieux, comme des bastides sur la route des vins. Des étapes qui permettent de s’arrêter, de se préparer en adoptant d’autres rythmes de travail, en pouvant compter sur un temps qui est nécessairement plus long, puisque tout est à faire et qu’on n’a pas de référence à disposition. Mes incursions dans les commandes d’œuvres ont débuté en 2006, avec l’année Mozart. À l’époque, j’ai ressenti le besoin de me détourner de toutes ces pièces du compositeur que je jouais beaucoup saison après saison. Avec plusieurs maisons, dont l’OSR, nous avons alors passé des commandes auprès de compositeurs que je considère importants: Marc-André Dalbavie pour la France, Matthias Pintscher pour l’Allemagne et Michael Jarrell pour la Suisse. Cela a fini par devenir une sorte de rituel qui se répète année après année.

À Berlin, vous avez connu l’ère Claudio Abbado et le règne de Simon Rattle. Que retenez-vous de plus précieux de ces deux grands chefs?

Je suis arrivé à une époque où Abbado reprenait progressivement l’orchestre après les décennies placées sous le signe de Karajan. Ce temps a coïncidé avec des départs massifs à la retraite et avec l’arrivée d’une nouvelle génération, dont je faisais partie. La grande gageure d’Abbado a été d’arriver à unifier et pacifier la vieille garde et la nouvelle. Son expérience et ses qualités humaines ont permis de mettre tout le monde d’accord, surtout à travers une direction qui transcendait tout le monde, au sein de l’orchestre et dans la salle. Rattle, lui, nous a fait quitter les nuages et nous a fait redescendre un peu sur terre. Avec lui, nous nous sommes retroussé les manches et nous avons mis les mains à l’intérieur du moteur orchestral. Nous avons aussi endossé d’autres rôles, moins flamboyants, qui nous ont menés à jouer avec des musiciens amateurs, à aller dans les écoles, dans les prisons ou dans les hôpitaux.

La désignation du très discret Kirill Petrenko à la succession de Rattle a surpris tout le monde. Comment expliquez-vous cet événement?

Pour l’orchestre et ses musiciens, ce fut la première élection libre de tout engagement, tant avec les maisons discographiques qu’avec les chaînes de diffusion en Europe et ailleurs. Ces acteurs ont toujours joué un rôle important dans le processus de nomination.

Parvenez-vous toujours à garder l’équilibre entre vos activités de musicien d’orchestre et d’interprète soliste?

À bientôt 50 ans, cela est moins évident qu’au début, d’autant que les activités n’ont cessé de s’intensifier au fil du temps. Durant les deux dernières saisons, je crois avoir battu tous mes records en termes de concerts et de voyages. Je suis membre de trois alliances aériennes, ce qui est mauvais signe: je passe autant de temps dans les avions que le personnel navigant…

Emmanuel Pahud, en concert avec l’OSR et Jonathan Nott (dir.), Victoria Hall, me 8 mai à 20 h. Rens. www.osr.ch (TDG)