Le rugby et le gentleman

Les dévots du monde de l’ovalie connaissent l’adage: «Le rugby est un sport de brutes joué par des gentlemen.» Le constat n’aurait pas surpris Arthur Honegger, figure qu’on n’apparente pas nécessairement à ce jeu d’équipe mais qui, en son temps, a évoqué l’attrait que suscitaient à ses yeux les ruptures abruptes des rythmes de jeu et les traits rugueux qui exhalaient des terrains. Fait quasi improbable, cette passion a fini par se retrouver transposée dans une partition, pour le compte d’une pièce au titre explicite: «Rugby». Les mélomanes présents jeudi soir au Victoria Hall, lors du concert organisé par les Amis de l’OSR, en ont retrouvé les lignes et les tempi alertes, marqués par d’imposants soubresauts rythmiques. Mise en bouche tonique, donc, avalée sans encombre par un orchestre à son affaire, placé sous la direction de Lionel Bringuier.

Mais ce qui a importé le plus, ce fut le retour d’un autre gentleman: le violoncelliste Truls Mørk, qui s’attaquait au vibrant et lyrique «Concerto pour violoncelle» de Schumann. Dès l’exposition des thèmes du «Nicht zu schnell», l’archet du Norvégien a planté un décor à la densité rare, avançant avec des phrasés subtils et empreints de noblesse. Dans ce premier mouvement, tout comme dans le «Langsam», ce sont les tourments du compositeur qu’on a pistés, en suivant des legatos félins et des sonorités limpides, aux graves délicieusement rocailleux. La virtuosité si peu démonstrative affichée dans la cadence finale du «Sehr lebhaft» a parachevé une lecture de l’œuvre qui marquera la saison de l’OSR. La «Sarabande» de la «Suite No2, BWV 1008» de Bach, livrée en bis, a apporté sa dose de mélancolie à l’épilogue. Plus tard, les atmosphères exotiques de «Shéhérazade, suite symphonique op.35» de Rimski-Korsakov ont dévoilé un orchestre aux registres expressifs particulièrement aiguisés.