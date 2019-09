Le rockeur américain Eddie Money est décédé

Eddie Money, prolifique rockeur américain, est décédé à l'âge de 70 ans, a annoncé vendredi le magazine spécialisé Variety, citant sa famille. Il était connu pour plusieurs tubes dans les années 1970 et 1980 comme «Take Me Home Tonight».

«Paisiblement décédé»

Money, qui comptait aussi parmi ses grands succès «Two Tickets to Paradise» et «Baby Hold On», avait révélé en août qu'il se battait contre un cancer avancé de l'oesophage.

«La famille Money a le regret d'annoncer qu'Eddie est paisiblement décédé tôt ce matin», selon un communiqué. «Nous sommes reconnaissants pour le fait qu'il vivra pour toujours par le biais de sa musique».

The singer Eddie Money is dead at 70. He was known for radio-friendly rock hits like “Two Tickets to Paradise and “Take Me Home Tonight.” https://t.co/0z1efqzwec