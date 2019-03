Le rap à la fête

«Je vois pas les rappeurs comme des poètes ; je les considérerais plutôt comme leurs héritiers. Avec l’ajout de la musique et la production, il y a un au-delà du texte» nous glisse Georgio, affable et souriant, lors d’une courte entrevue avant son concert en tête d’affiche du festival Voix de Fête.

Son propos est mature, et contraste sérieusement avec le public présent ce soir, pour la grande soirée rap du festival : c’est une véritable marée d’adolescents, smartphone en main, qui assiste aux concerts de RK, Kikesa et Georgio. Seul le premier aura droit à une salle comble, une bonne partie de l’audience, la plus jeune, sera visiblement sujette à un couvre-feu et contrainte de s’en tenir au seul concert du rappeur de 17 ans (!).

Kikesa débute donc son show devant un parterre moins nombreux mais tout aussi extatique. Le chanteur de Nancy, avec bonhommie, fait sauter la foule sur des chansons courtes aux paroles caustiques. Le ton est toujours légèrement humoristique et l’artiste enchaine des morceaux repris en cœur par le public. Ses tubes «Dimanche» et «Soulever des Mamans» (sic) agitent une salle conquise, qui ne comprend manifestement pas que les arrêts volontaires des musiciens sont là pour exciter la foule et non pour signifier la fin du concert.

Après un long temps d’arrêt, c’est au tour de Georgio. Le ton sombre de ses textes vient confirmer l’impression ressentie lors de l’interview : il y a plus qu’un simple harangueur de foules chez le jeune rappeur parisien. Les passions qu’il déchaine parmi la fosse ne doivent pas cacher le soin particulier qu’il apporte à ses textes. Solennel mais jamais dédaigneux, Georgio a un style très particulier qui, contrairement à Kikesa, ne se caractérise pas par le débit de paroles mais par des images très nettes qu’il évoque dans des morceaux au rythme lourd et aux textes crus.

S’ils n’ont pas réinventé leur style de musique, c’est surtout l’impression de sincérité apparente des trois artistes qui ressort au final de cette soirée. Succès mérité donc, pour un style de musique toujours aussi populaire parmi les jeunes. (Tribune de Genève)