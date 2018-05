Le maître chanteur de la scène genevoise

Un soir, un concert. Sur la scène de La Gravière, ils sont cinq. Claviers, batterie, basse, guitare et chant. Tous issus de la matrice lémanique du jazz, telle que la Haute École de musique de Lausanne et l’AMR. Tous virtuoses de l’improvisation, maîtres ès harmonies et sons. Le groupe s’appelle Kaleidoscope. Gaspard Sommer est son leader, vocaliste genevois excellant dans le registre soul-r’n’b.

De Danitsa à Flèche Love

Un chanteur de formation, c’est chose rare dans la pop. Dire que notre homme constitue également un pilier de la musique du bout du lac! À la fois compositeur, producteur et accompagnateur – comme claviériste –, Gaspard Sommer pose sa touche sur de nombreux projets. Mentionnons ne serait-ce que les chanteuses Danitsa et Flèche Love, les deux figures montantes de la scène du cru, qui font régulièrement appel aux bons soins du docteur Sommer.

Il produit. Il joue. Surtout, il aime composer: «J’ai commencé chez moi, dans mon home studio, un procédé que j’apprécie toujours. En étudiant le jazz, j’ai appris le jeu en groupe. Désormais, je fais en sorte de marier ces deux aspects.» En septembre 2017 paraissait son premier album, «fait maison», édité par le jeune label Eica. Connotation électronique pour un répertoire qui ne demandait qu’à prendre ses aises en bonne compagnie. Chose faite avec Kaleidoscope, qui à son tour enregistrera cet été.

De Kaleidoscope à Genf

Le band, voilà un écrin parfait pour la voix de Gaspard Sommer: celle-ci est puissante, et le timbre d’une chaleur exquise. Qu’on l’écoute interpréter «Smoke», morceau de bravoure de son répertoire: commencé doux à la façon d’un r’n’b délicat, la mélodie susurrée, achevé dans un climax rock, le chant transformé par les effets électroniques, renversant. On notera sur les cordes vocales ce feulement étrange, non moins fascinant. «Je préfère donner du mood plutôt que faire sauter le public», avoue Gaspard Sommer. Des apparitions sur scène, on relève encore la tenue solide: mouvements fluides, entraînants, attitude cool, précise. Un must, paré pour les tournées. Quant au backing band, il est superbe. Visez le carré d’as: Léonard Juston à la batterie, Virgile Rosselet à la basse, Louis Matute à la guitare, Marino Palma aux claviers. On applaudit. Sans plus s’étonner si, en consultant le curriculum vitae de chacun, on découvre que l’un ou l’autre membre de Kaleidoscope, tout comme Gaspard Sommer, prête son savoir-faire partout à la ronde. Ainsi du label Colors Records, dont la SuperWak Clique constitue, avec les Di-Meh, Slimka et autres Makala, le fer de lance du rap local.

La scène genevoise est un grand lit. Et Gaspard Sommer, un Shiva aux talents innombrables. On songe alors à cet autre musicien multipistes, Robin Girod, guitariste, chanteur, bassiste, pour Duck Duck Grey Duck, pour L’Orage, pour tant d’autres aussi. Robin et Gaspard font la paire. Mettez les ensembles, cela donne Genf, duo de pop délicieusement acidulée: «C’est du kitsch, des boîtes à rythmes, du surf rock, avoue Gaspard. Mais c’est avant tout une carte de visite, qui nous amènera, peut-être, à produire de nouveaux projets pour d’autres artistes…» Gaspard a faim. Heureusement, il sait cuisiner.

Kaleidoscope ve 22 juin, Fête de la musique. Infos: gaspardsommer.com

(TDG)