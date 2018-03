Le legs d’un funambule des cordes graves

C’est un objet dont on remarque surtout le degré d’inconfort qu’il procure chez tous ceux qui l’ont adopté et qui se retrouvent à devoir en pousser la carcasse considérable dans les rues et les salles de concert. Alors, avant même d’en maîtriser les subtilités du jeu, les débutants doivent souvent en dompter le volume et les mouvements dans l’espace. Instrument à l’ergonomie ingrate, la contrebasse est pourtant d’une discrétion confondante. Sa présence dans les orchestres et les ensembles passe la plupart du temps inaperçue. Son absence, elle, provoquerait des déséquilibres sonores calamiteux.

Maître à penser

De ce bref portrait simple et tout à fait trompeur, Franco Petracchi en a déconstruit toutes les pièces. Depuis plus de cinq décennies, le Toscan établit à Rome a hissé son instrument à des hauteurs insoupçonnées en lui conférant une nouvelle noblesse. À Genève notamment, où il a exercé toute son influence, en transmettant sa passion et ses savoirs à plusieurs générations de musiciens en herbe inscrits à sa classe du Conservatoire, devenu plus tard la Haute École de Musique (HEM). Sous nos latitudes – c’est le cas de le dire – l’homme a bâti durant vingt-huit ans une véritable école, un pôle d’excellence où il a été un maître à penser. Aujourd’hui âgé de 80 ans, le pédagogue est invité par ceux qui ont pris la relève – Mirella Vedeva et Alberto Bocini, autrefois ses élèves – pour un concert hommage. Franco Petracchi le dirigera de bout en bout ce dimanche au Victoria Hall, à la tête de l’Orchestre de la HEM.

Une poignée de jours avant l’événement, on le retrouve dans un salon d’hôtel et, d’entrée, on a peine à croire à son âge. Silhouette svelte, regard vif, propos au ton affable et débordant, le musicien prend place. Puis il passe en revue, avec un grand soin du détail, le programme du concert. Des quatre pièces convoquées à l’affiche, on pourrait dire qu’elles tendent en quelque sorte un miroir au parcours du musicien. Prenez par exemple cette Valse oubliée pour orchestre à cordes que l’Italien a écrite il y a plusieurs décennies déjà. Que dit cette œuvre? «Elle me renvoie au parc des Bastions, là où je passais mes pauses lorsque j’enseignais. Un jour, j’ai pensé aux images d’Un américain à Paris, tout particulièrement celles où Leslie Caron et Gene Kelly dansent une petite valse. C’est ainsi qu’est née la pièce.»

Ailleurs, on croise d’autres histoires, comme celle que raconte le Divertimento concertante que lui a écrit Nino Rota, compositeur de B.O. inoubliables pour Fellini et d’autres metteurs en scène. «J’enseignais à l’époque, en 1967, au Conservatoire de Bari, dans le sud de l’Italie. Rota y était aussi et son bureau surplombait la classe où je donnais mes cours. Un jour, il est venu vers moi et m’a présenté une petite marche entièrement conçue avec des bouts d’exercices que je faisais faire à mes élèves et que, lui, il entendait plus haut. Durant les années qui ont suivi, il a ajouté des mouvements jusqu’à terminer l’œuvre. Un temps, j’ai cru que ses manœuvres, ses compositions par petits volets, visaient à me retenir à Bari et à m’empêcher de rentrer à Rome.»

Un instrument imposé

D’autres collaborations, comme celle avec Armando Trovajoli – compositeur et jazzman qui a côtoyé Duke Ellington et Chet Baker notamment –, dont on entendra le Sconcerto pour contrebasse et orchestre, disent l’importance de Petracchi dans l’échiquier de la musique contemporaine. Luciano Berio lui a dédié une œuvre, d’autres comme Boulez ou Maderna l’ont côtoyé à maintes reprises. Au sein, surtout, de l’alors très prestigieux Orchestre de la Rai, où il a œuvré pendant près de trois décennies. Et dire que, adolescent, Franco Petracchi ne voulait rien savoir de la contrebasse. «J’ai gagné au piano le concours pour entrer au Conservatoire de Santa Cecilia de Rome à 13 ans. Dans la classe de contrebasse, on manquait d’élèves et moi, qui était le plus grand de tous les candidats et qui avais les doigts les plus longs, j’ai été choisi de force. Bien sûr, j’ai refusé. Mes parents ont mis un mois à me faire changer d’avis. De mon côté, il m’a fallu plusieurs années pour aimer l’instrument.» Une vie plus tard, la contrebasse garde ses volumes quasi indomptables. Mais avec ce maestro de retour à Genève, elle a acquis des traits plus avenants.

