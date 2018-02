Le festival Archipel célèbre l’union féconde entre l’homme et la machine

Comme beaucoup d’histoires, celle-ci a débuté par des balbutiements, en déployant des expérimentations prometteuses qui, vues depuis l’époque hyper-informatisée dans laquelle nous évoluons, relèvent de l’exotisme attachant. Au commencement donc, l’Américain Lejaren Hiller imagine pouvoir commander à la machine. À l’aide de quelques règles et paramètres imposés, il pilote alors le grand computer de l’Université de l’Illinois et parvient à lui faire générer une pièce pour quatuor à cordes – la première conçue par un ordinateur. C’était en 1957, à un moment où, de son côté, le Grec Iannis Xenakis interagissait lui aussi avec une machine (un super calculateur IBM) depuis Paris. De ces histoires, et d’autres encore, qui jalonnent la création musicale des XXe et XXIe siècles, le festival Archipel en parcourt quelques articulations importantes, en plaçant sa 27e édition sous une bannière programmatique on ne peut plus claire: «Ecce robo». Curieux et passionnés ne manqueront pas l’ouverture de la manifestation, le 15 mars prochain. D’entrée, ils pourront se familiariser avec deux installations conçues par le Français Arno Fabre et présentées au Musée d’art et d’histoire durant toute la durée du festival: celle d’un haut-parleur robot et, plus curieux, celle constituée par une trentaine de paires de souliers mécaniques qui joueront une partition numérique faite de piétinements, de frottements de semelles et d’autres mouvements encore.

Durant la quinzaine, d’autres événements marqueront l’affiche. Les «Salons de musique» du dimanche 18 mars proposent la traditionnelle rencontre, informelle, avec compositeurs, machines et artistes. La direction artistique de Marc Texier a conçu aussi, par association d’idées, une plongée dans le monde du cinéma, avec un ciné-concert dédié à Metropolis, chef-d’œuvre de Fritz Lang (sa 17). Ailleurs, le public pourra comme toujours se rapprocher de figures discrètes mais importantes dans le paysage de la création d’aujourd’hui. Et il retrouvera des univers musicaux de grandes figures comme Pierre Henry Karlheinz Stockhausen, Iannis Xenakis ou Stefano Gervasoni.

Festival Archipel, du 15 au 25 mars. Rens. www.archipel.org (TDG)