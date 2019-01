Le chemin de Jordi Savall vers l’Orient du XIVe siècle

C’était un baroudeur et un explorateur que la curiosité insatiable a poussé jusqu’aux confins du monde connu jusqu’alors. Ses pérégrinations l’ont occupé pendant trois décennies, en le menant en Afrique subsaharienne, au Proche et au Moyen-Orient, puis en Asie du Sud-Est et dans les contrées éloignée de la Chine. Un grand théologien comme Augustin d’Hippone affirmait que «le monde est un livre, et ceux qui ne voyagent pas n’en lisent qu’une page». On pourrait alors conclure que notre personnage, lui, a dévoré des encyclopédies par centaines.

Né à Tanger en 1304, Ibn Battuta est une figure romanesque. Il débute ses expéditions dans la foulée de son hajj à La Mecque, en 1325. On le retrouvera par la suite dans des ailleurs lointains, en Tanzanie et au Soudan, en Syrie et en Irak, au Sri Lanka et en Inde, où il sera huit ans durant au service d’un sultan. Puis, après un passage par les Maldives, par la Birmanie et par d’autres pays encore, il atteint Canton et il poursuit sa route dans l’Empire du Soleil levant. On doit la permanence de ses traces, parvenue jusqu’à nous, au poète Ibn Juzayy al-Kalbi, qui a compilé et ordonné les récits des mille merveilles admirées par l’explorateur.

Dans un jeu de miroirs saisissant, un autre explorateur, qui nous est contemporain et qui œuvre dans le domaine musical, a recueilli l’héritage laissé par Ibn Battuta pour le traduire dans son langage. Jordi Savall, dont on n’énumère plus les découvertes dans les répertoires anciens, d’Occident et d’ailleurs, a décidé un jour de cheminer sur les traces de son prédécesseur. Le violiste catalan a plongé alors, avec son ensemble Hespèrion XXI, dans les pays parcourus il y a presque sept siècles et en a illustré les étapes en compagnie d’une troupe volumineuse de musiciens. Ce projet ambitieux, où textes et mélodies croisent leurs voies, a été porté sur diverses scènes dans le monde et a été enregistré à plusieurs occasions.

Le coffret qui paraît aujourd’hui témoigne de ce travail, avec une excellente captation «live» réalisée à Abu Dhabi en 2014 (premier CD) et à la Philharmonie de Paris en 2016 (deuxième CD). Façonnée avec des instruments fidèles à l’époque et aux lieux visités, cette incursion est d’autant plus palpitante qu’elle est accompagnée par un ouvrage imposant (487 pages!), richement illustré et documenté. On ne peut dès lors que conseiller chaleureusement la plongée dans ce beau trait d’union culturel entre Orient et Occident.

«Ibn Battuta - Le voyage de l’Islam (1304-1377)» Hespèrion XXI, Jordi Savall, 2 CD et livre, 487 p. (Alia Vox) (TDG)