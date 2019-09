Le bluegrass réveille la Cité de Calvin

Quand, par un soir de beau temps sur une terrasse du Petit-Saconnex, on croise pour la première fois les Long John Brothers, l’envie se manifeste de lancer un bruyant «yihaaa» pour saluer. Au moment d’ouvrir la bouche, cependant, on se ravise, suspectant un éventuel cliché qui nous laisserait minable. L’interjection est-elle de circonstance? Sourire débonnaire des quatre musiciens genevois: dans le registre du bluegrass qui est le leur, on peut également crier «howdy», tandis qu’un rapide «yoddli hooo» convient également. «Tout ce qui vient du yodel en fait.»

«Ça fuse, c’est cool»

«Yihaaa», donc. Petit-Sac’. La troupe répète dans une cave à deux pas de là. Le Café du Commerce constitue son point d’ancrage, parfait pour palabrer. Voire jouer. Dans la salle à manger, le quatuor fait un sacré raffut, guitare, mandoline, banjo et contrebasse sur un tempo rapide, le chant solo repris en chœur. Le bluegrass va ainsi, que les Long John Brothers jouent fort bien. Un premier album sort ces jours, «The Lost Forty-Niners», entièrement constitué de compositions originales. À découvrir sur scène samedi 14 septembre au Bateau-Lavoir, à l’occasion du concert vernissage. La chanson-titre vaut déjà le détour: «The Lost Forty-Niners» évoque ces 49 pionniers qui, durant l’année 1849, en pleine ruée vers l’or, se sont perdus dans la vallée de la mort. «Ils ont survécu en mangeant leurs mules.»

Le bluegrass est un état d’esprit. Celui-ci est contagieux, qui se partage lors de jams entre amis. La première fois en 2012 pour les Long John Brothers, qui, pourtant, en ont vu d’autres. Tous ont déjà bourlingué dans la musique. Sylvain Demierre, depuis des années, tient le micro de la formation rock The Crags; il fera donc le chant et la guitare. Olivier Uldry tricotait de fins arpèges au banjo pour la chanson francophone, avec Pierre Lautomne notamment; les Long John lui ont donné l’occasion d’accélérer ses soli. «Ça fuse, c’est cool!» Olivier ajoute également de la slide guitare, ou dobro. Quant à Sylvain Merminod, son pedigree metal hardcore ne l’empêche pas de faire claquer la contrebasse acoustique. Enfin, Jean Michel Pache, ancien des susnommés Crags, tient la mandoline et chante.

Caleçon long

Jean Michel Pache, on y revient tout de suite. Ce jeune quadragénaire a passé un certain temps comme père au foyer chez l’Oncle Sam: «Quand les enfants étaient à la crèche, j’allais jouer avec des musiciens locaux. Aux États-Unis, j’ai découvert un domaine riche de nombreuses déclinaisons, du bluegrass traditionnel au style progressif, des intellos aux hipsters en passant par les hippies, de Jack White aux Punch Brothers. Une pratique demeure cependant: le répertoire s’apprend en groupe. On s’assied en rond et on joue les classiques.» Ce qui, au départ, ne constituait qu’une bagatelle pour Jean Michel – «j’avais juste envie de faire le con pour m’amuser avec la mandoline qu’on venait de m’offrir» – a viré à l’«obsession». Enfin, l’approbation du public convainc le quatuor qu’il tient là le bon bout. «Dès les premiers concerts, ça a pris.»

Long John: on s’imagine un fusil, un outil supposé viril de trappeur hirsute. Du western, il est bien question, mais en plus pacifique. «Long John, c’est le nom donné au caleçon long des cow-boys. Certains, dans le groupe, en portent parfois.»

Éloge du Vacherin Mont-d’Or

Né il y a près d’un siècle à l’occasion des modestes batifolages entre paysans et ouvriers, regroupés en famille, le répertoire reste indissociable des Appalaches, chaîne de montagnes traversant de haut en bas l’est des Etats-Unis. Mais la renommée du style est récente. Des années 1950, il faut se remémorer Bill Monroe qui, le premier, utilise le terme avec ses Bluegrass Boys. Anciens ou récents, quoi qu’il en soit, on chante le quotidien, les fantômes, les personnages hors du commun, tel John Henry, qui fit la course contre une locomotive, également des «murders ballads», racontars sordides, très populaires.

Mais les Long John Brothers, eux, vivent en Suisse. «Alors on chante la vallée de Joux, le vacherin Mont-d’Or et la gentiane. Bien sûr, les amours déçues restent un bon sujet. Mais la nostalgie du retour à la campagne colle si bien à l’ambiance rustique du bluegrass.» Que dire alors des Chemins de fer fédéraux? «Le train étant un thème récurrent dans le répertoire traditionnel, les retards des CFF font parfaitement l’affaire.» Ce «Train Delay Blues» va plus loin encore, osant un clin d’œil à la mythologie helvétique en citant l’ouverture du «Guillaume Tell» de Rossini. «Ça rappelle les klaxons des cars postaux.»

«Lost Forty-Niners» par The Long John Brothers. Concert vernissage sa 14 sept, dès 20 h, Bateau Lavoir, promenade des Lavandières.