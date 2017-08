Le Venoge Festival «a tenu toutes ses promesses»

Le Venoge Festival à Penthalaz (VD) a fermé ses portes dimanche sur un boom de sa fréquentation. Lors de cette 23e édition, qui s'étendait sur un jour supplémentaire, 25'000 festivaliers ont assisté aux concerts proposés depuis mercredi.

L'an dernier, ce sont environ 17'000 spectateurs qui avaient pris part à la manifestation qui se tenait sur quatre jours. Pour les organisateurs, cette nouvelle édition «a tenu toutes ses promesses», se réjouissent-ils dimanche dans un communiqué.

Deux soirées se sont jouées à guichets fermés: celle de mercredi avec Gilbert Montagné ou Earth Wind & Fire. Et celle de jeudi où se sont notamment produits The Baseballs e The Offspring «qui a complètement retourné les festivaliers et qui laissera un souvenir impérissable de son passage à Penthalaz».

Journée famille

Pour clore la manifestation, le festival avait décidé de mettre l'accent sur les familles. Dimanche, Henri Dès était notamment au programme ainsi que l'auteure et interprète Sonia Grimm. A noter que les recettes des ventes des billets enfants seront entièrement reversées à deux associations caritatives.

La manifestation s'est déroulée sans incident et la 24e édition est agendée du 22 au 26 août 2018. Sur les réseaux sociaux, le festival précise que plus de 1000 bénévoles ont contribué à la bonne marche de cet événement. (ats/nxp)