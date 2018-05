Le Prémices Festival n'a pas atteint ses objectifs

Pour sa deuxième édition, le Prémices Festival à Lausanne n'a pas atteint ses objectifs samedi. Si les festivaliers étaient nombreux au off, ils n'ont par contre pas participé en masse aux concerts payants proposés en soirée dans les clubs.

«Nous espérions attirer un millier de festivaliers, mais nous n'avons eu que les deux tiers», regrette dimanche Sabrina Roh, responsable presse, interrogée par l'ats. La manifestation, disposant d'un budget de 50'000 francs, est dédiée aux musiques émergentes. Au total, 17 lieux de la capitale ont accueilli 50 artistes durant la journée et la nuit. La partie off, dès 14h00, a rencontré un franc succès. Les gens étaient nombreux sur les terrasses et ont vraiment beaucoup apprécié«, poursuit la responsable presse. »Après cela, c'était peut-être dur pour certains de payer le pass pour se rendre à des concerts dans les différentes salles«.

Agenda chargé Autre piste explicative: l'agenda chargé de cette fin de mois. »Il y avait aussi la Fête de la nature ou la finale de la Ligue des champions«, souligne Sabrina Roh. Reste que la chargée de communication garde le sourire: »Les artistes étaient vraiment très contents«. S'agissant de la suite, les organisateurs n'ont pas encore de réponse. Ils vont entamer une réflexion avec les partenaires et le public et »déterminer dans quelle mesure ils envisagent de soutenir Prémices par la suite, dans sa forme initiale ou sous un concept repensé", indique le communiqué. (ats/nxp)