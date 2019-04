Le Montreux Jazz Festival va dévoiler son programme

Une grosse poignée de journalistes romands ont vécu un week-end de sollicitations plus ou moins insistantes, récipiendaires depuis vendredi du programme complet du prochain Montreux Jazz.

Fait inédit durant ses cinquante-trois ans d’existence, le festival a en effet joué la carte de la «confiance» via une conférence de presse semi-informelle quatre jours en amont du dévoilement public, ce mardi à 11 heures. Idée officielle: laisser le temps de la cogitation et de la sélection avisée plutôt que chacun ne jette en bloc et en vitesse, le jour J, le menu sous l’angle de ses uniques stars.

L’hypothèse d’un ruissellement riche en buzz n’était peut-être pas totalement exclue. Visiblement, l’avalanche de scoops n’a pas ébranlé les réseaux, preuve que les journalistes savent respecter les embargos ou que leurs amis savent ne pas les soudoyer.

Toujours est-il que le menu des 40 soirées du «in» sera dévoilé mardi comme prévu, avec quelques jolies surprises pour accompagner Elton John sur l’affiche de la 53e édition. (TDG)