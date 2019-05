Le Gstaad Menuhin Festival honore Paris

L’incendie de Notre-Dame est venu rappeler combien Paris reste encore une ville qui concentre en elle une somme de monuments et de mythes. Paris attire, Paris rayonne, et jusque dans l’Oberland bernois. Cet été, après une édition 2018 placée sur le thème des Alpes, le Gstaad Menuhin Festival lorgne la capitale française. L’occasion pour Christoph Müller d’oser une programmation à forte dominante tricolore, ce qui ne va, semble-t-il, pas sans risque. «En Suisse alémanique, le répertoire français n’est pas naturellement joué. Il y a clairement une distance et mon but est justement de construire des ponts entre ces deux espaces, alors que l’univers francophone commence à quelques centaines de mètres de l’église de Saanen!»

Christoph Müller s’est attelé à convaincre ses artistes fidèles à aborder la musique française, avec des succès éclatants quand on voit Sol Gabetta défendre le rare «2e Concerto pour violoncelle» de Saint-Saëns (le célébrissime «1er» est donné deux fois!), le clarinettiste Andreas Ottensamer aborder Messiaen, Maurice Steger ressusciter un salon parisien vers 1730 ou l’orchestre de l’Opéra de Zurich afficher «Carmen». Certains interprètes restent cependant imperméables à l’esprit français, à l’image d’András Schiff jouant Bach, Klaus Florian Vogt héraut wagnérien avec l’Orchestre national de Lyon, ou Nuria Rial et Cecilia Bartoli maquées à Vivaldi. D’autres se souviennent que Mozart ou Stravinski ont passé par Paris. Et le directeur artistique de rappeler que Paris a représenté une étape essentielle pour Yehudi Menuhin, fondateur du festival, puisqu’il y a rencontré son mentor Georges Enesco.

Christoph Müller fait également venir un escadron de musiciens de France, à commencer par Bertrand Chamayou, artiste en résidence, qui propose six magnifiques programmes: «Il a été une source d’inspiration pour construire des contrastes dans les concerts de musique de chambre.» On croisera aussi des pointures comme Hervé Niquet, Patricia Petibon, Christophe Rousset, Jean Rondeau, Adam Laloum, le Quatuor Modigliani, Gautier Capuçon avec l’Orchestre philharmonique de Radio France. Et un organiste: Olivier Latry, titulaire de Notre-Dame, qui vient faire résonner l’orgue, plus modeste, de Saanen. Matthieu Chenal

Gstaad Menuhin Festival



Gstaad et Saanen



Du 18 juillet au 6 sept.



Rens.: 033 748 81 82



www.kulturticket.ch



www.gstaadmenuhinfestival.ch

(TDG)