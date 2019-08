Le Grand Théâtre confectionne une glace pour Einstein

Elle aura une parure bleue électrique et concentrera les parfums du fior di latte, du sel et du lime. Voilà de quoi sera faite la glace qu'a conçu – avec la complicité de Gelato Mania – le Grand Théâtre de Genève pour marquer l'ouverture de sa saison 2019-2020. L'opération inédite et originale se veut un clin d’œil à la pièce mise à l'affiche dès le 17 septembre prochain, l'imposante «Einstein on the Beach» (quatre heures sans entractes), monument du répertoire du XXe siècle signé par Philip Glass avec la collaboration étroite du metteur en scène et plasticien Bob Wilson. L'étiquette qui accompagne le dessert rafraîchissant nous dit d'ailleurs tout de l'esprit malicieux de la trouvaille: «La glace Einstein, au delà de la Glass.» Les amateurs pourront en goûter dès mercredi 28 septembre dans toutes les boutiques de Gelato Mania.

Ses textures et sa couleur sont autant d'hommages au CERN, nous dit le Grand Théâtre, en même temps qu'elles ouvrent grand les volets sur une programmation plus décalée de la maison lyrique. Entre les lignes, on lira la volonté du nouveau directeur Aviel Cahn de se rapprocher de la population, de séduire le plus grand nombre et de dépoussiérer l'image un rien vieillissante de la vénérable institution musicale genevoise.