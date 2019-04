Le Conservatoire lance son marathon

Ce sont des portes qui s’ouvrent grandes sur un territoire artistique qui ne semble pas connaître de palissades. Du swing aux pièces de Haydn, de la danse au jazz, du théâtre aux musiques de films, en passant par les territoires disco et par d’autres détours encore: le Conservatoire de musique de Genève dévoile cette fin de semaine l’étendue de ses domaines d’action. Et pour y parvenir pleinement, il ne pouvait avoir recours qu’à un marathon, ce qui est un fait désormais traditionnel dans son calendrier.

À quoi faut-il donc s’attendre? À une trentaine de spectacles aux horizons disparates, qui se déploieront entre vendredi et dimanche soir. Enfants et adultes pourront ainsi se familiariser avec toutes les facettes de l’institution et faire surgir, qui sait, une passion instrumentale lors des différents ateliers découverte. Le siège du Conservatoire de la place Neuve étant en réfection, cette grande fête prendra forme à la salle communale de Plainpalais et au Théâtre Pitoëff.

«Cette année, nous mettrons l’accent sur l’offre théâtrale, note la directrice de l’établissement, Eva Aroutunian. Les lieux s’y prêtent parfaitement.» Un spectacle à conseiller chaleureusement? «Je dirais «Le Petit Poucet», samedi soir, qui verra la participation d’un chœur, d’un orchestre et de nombreux solistes.»

Conservatoire de musique de Genève, Portes ouvertes, salle communale de Plainpalais et Théâtre Pitoëff, ve 12, sa 13 et di 14 avril. Rens. www.cmg.ch (TDG)