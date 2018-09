Le Concours de Genève consolide sa popularité avec un record décoiffant

Les esprits chagrins vous diront que dans le domaine de la musique classique, l’âge d’or des concours internationaux appartient à un passé éloigné et à jamais révolu. Ce qui n’est pas tout à fait faux lorsqu’on lorgne les lauréats des grandes compétitions (Reine Élisabeth de Bruxelles, Chopin de Varsovie, Tchaïkovski de Moscou…) et qu’on observe leur cheminement, souvent trop discret. Rares sont désormais ces figures qui, comme autrefois, savaient triompher face aux jurys puis cheminer sur les scènes qui comptent.

Il n’empêche que la tendance ne traduit pas pour autant la décadence de ces rendez-vous. La preuve éclatante, on la retrouve à Genève, où le vénérable Concours international (80 ans en 2019) a connu un record d’inscriptions pour la section piano, à l’affiche dès le 29 octobre avec la clarinette. De retour après quatre ans d’absence, l’instrument aux quatre-vingt-huit touches a attiré 248 inscrits, soit une augmentation de 43%! «Il y a plusieurs raisons pour expliquer cette incrémentation, note Didier Schnorhk, secrétaire général de la manifestation. Nous proposons d’une part aux musiciens un répertoire large et une liberté de choix qu’on ne trouve pas nécessairement ailleurs. Cela va du baroque au contemporain en passant par la musique de chambre. Les candidats savent que, contrairement à d’autres contextes plus rigides, ici ils ont plusieurs possibilités pour briller et compenser leurs faiblesses. Il faut ajouter à cela le fait que, une fois la compétition terminée, nous nous occupons réellement des lauréats. Au-delà des prix, nous les accompagnons à travers un programme de coaching qui les aide à mieux approcher leur carrière professionnelle. Nous leur offrons aussi la possibilité d’enregistrer un album et un agenda conséquent de concerts durant deux ans.»

Les candidats retenus – quarante-huit pianistes provenant de quinze pays et quarante-deux clarinettistes de quatorze pays – évolueront donc face à des jurys présidés respectivement par l’Espagnol Joaquín Achúcarro et par l’Israélienne Sharon Kam. Les finales se tiendront au Victoria Hall, le 8 novembre pour le piano, avec l’Orchestre de la Suisse romande; le 14 novembre pour la clarinette, en compagnie de l’Orchestre de chambre de Genève.

Par-delà la compétition, le Concours de Genève présente d’autres propositions encore, sur le terrain de la médiation culturelle notamment, avec un projet pédagogique destiné aux étudiants de l’École internationale et aux élèves de l’Institut Jaques-Dalcroze. Mais aussi une exploration cinématographique ouverte à tous, centrée autour du thème «Filmer la musique», en collaboration avec la Haute École de musique et l’Université de Genève, et avec la participation de six réalisateurs internationaux. Rocco Zacheo

Concours de Genève, pour piano et clarinette, du 29 oct. au 14 nov. Rens. www.concoursgeneve.ch (TDG)