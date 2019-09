Le Chant du Gros a attiré plus de 40'000 personnes

Plus de 40'000 personnes ont fréquenté la 28e édition du Chant du Gros qui s'est tenue de jeudi à samedi au Noirmont (JU). La manifestation, qui se déroule à 1000 mètres d'altitude dans les Franches-Montagnes, a joué à guichets fermés les vendredi et samedi soirs.

«Plus que positif»

Dans un communiqué publié samedi soir, les organisateurs dressent ainsi un bilan «plus que positif». Aucun incident n'a été signalé. A l'affiche de cette 28e édition très francophone, il y avait notamment Pascal Obispo, Marc Lavoine, Zaz ou encore Maître Gims.

Les festivaliers ont aussi pu écouter des artistes anglophones comme l'ex-leader du groupe Supertramp Roger Hodgson et The Dire Straits Expérience qui reprend les chansons du groupe anglais. Samedi, «un nombre record d'enfants» sont venus assister notamment aux concerts de Junior Tshaka et Gims.

1650 bénévoles

De plus en plus de festivaliers extérieurs à l'Arc jurassien font le déplacement pour assister aux concerts. L'an dernier, environ 42'000 spectateurs avaient fait le déplacement dans les Franches-Montagnes.

Cette année quelque 1650 bénévoles ont oeuvré au bon fonctionnement de la manifestation. Le budget de cette 28e édition était d'environ 2,7 millions de francs. La prochaine édition aura lieu du 3 au 5 septembre 2020, annoncent les organisateurs.

Le festival doit son nom à un paysan aujourd'hui décédé. Surnommé «Le Gros Louis», cette figue du Noirmont avait accepté de mettre, en 1992, un champ à disposition d'un groupe de copains qui veulaient lancer un festival. La première édition avait attiré 200 personnes. (ats/nxp)