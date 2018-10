Lausanne autorise Médine à rapper aux Docks

La capitale vaudoise accueillera bel et bien Médine, le rappeur franco-algérien pour un concert samedi aux Docks, à Lausanne.

La Municipalité de Lausanne a tranché jeudi. Pas question pour elle d'interdire le concert de Médine. «La Municipalité demeure attachée à la liberté d’expression, en particulier dans le domaine culturel, et souhaite, sans prendre position sur les messages et les prestations délivrés par cet artiste, que le concert puisse avoir lieu», précise l’exécutif dans un communiqué.

Mes convaincus, je serai en concert à Lausanne ???????? le samedi 27 octobre ! ????



Billetterie ???? https://t.co/YEtR1jW8Wd pic.twitter.com/D4hoDToZLS — Médine (@Medinrecords) 22 octobre 2018

Saisie par le mouvement Alternative populaire suisse, opposé à la tenue de concerts de l'artiste en Suisse, et l' Association suisse vigilance islam (ASVI) , la Municipalité indique avoir procédé «à un examen attentif des conditions dans lesquelles se tiendra le concert». Et a choisi de ne pas l'interdire.

Alternative populaire suisse avait lancé une pétition demandant Pierre-Antoine Hildbrand, directeur de la Sécurité de la ville de Lausanne, d’interdire le concert de Médine.

Ces organisations l'accusent notamment «d'appels explicites à la haine et au meurtre envers les individus de race blanche». Elles évoquent le texte du morceau «Angle d’attaque» (audio). L'exécutif a décidé «après consultation de la direction des Docks et de l'agent de l'artiste, d'une série de mesures préventives afin de garantir le principe de la liberté d'expression et le respect de l'ordre juridique suisse», précise encore le communiqué.

«Don't Laïk» (clip officiel)

Des garanties

La Ville affirme en outre avoir obtenu l'assurance que les chansons, propos ou expressions de Médine «ne seront pas de nature à violer les règles relatives à l'interdiction de la discrimination et à l'incitation à la haine raciale, ne porteront pas atteinte à l'honneur ou à la dignité de quiconque et ne seront pas contraires à toute autre disposition de l'ordre juridique suisse». Et d'ajouter que des contrôles en ce sens seront effectués.

Plus de 1800 paraphes

Jeudi après-midi, la pétition concernant l'interdiction de sa venue samedi à Lausanne avait récolté plus de 1800 paraphes. Celle concernant son concert à Neuchâtel en novembre plus de 850.

Rappelons que la salle des Docks avait déjà dû faire face à une polémique cette année avec la venue de l'artiste français Bertrand Cantat. La Ville de Lausanne a par ailleurs récemment dû prendre position sur un événement culturel: l'exposition «Real Human Bodies». Les organisateurs n'étant pas parvenus à lever les doutes sur la provenance des cadavres exposés, l'exécutif l'a interdite.

Pourquoi appelle-t-on ça la fosse ? Moi je n’y ai vu que des vrais.



En tournée ?? https://t.co/YPnpnWO6dS



En concert le samedi 09 février 2019 au Zénith de Paris ?? https://t.co/lK9qQw1qS0 pic.twitter.com/wivLgBiwDF — Médine (@Medinrecords) 24 octobre 2018

(JAA avec ATS/nxp)