Label Suisse, un immense succès populaire

La 8e édition de Label Suisse a mis la scène musicale suisse en évidence le temps d'un week-end à Lausanne. Près de 90'000 personnes y ont pris part sur les trois jours, selon les organisateurs.

«Des festivaliers de tous âges et de tous horizons ont convergé en masse pour les concerts de Moonraisers, Pegasus ou SuperWak Clique», selon eux. Marius Baer, la pop du Roi Angus, TheTwo et One Sentence. Supervisor ont constitué de belles découvertes.

La Neue Volksmusik, à la croisée de la musique traditionnelle, contemporaine et jazz, a fait une première incursion remarquée en terres romandes, «notamment grâce au Ländlerorchester d’Andreas Gabriel, aux envolées musicales de Christian Zehnder et à l’irrévérence contagieuse d’Hans Hassler», précisent les organisateurs.

De nombreuses prestations classiques et jazz ont également été appréciées. La manifestation s'est déroulée dans dix lieux et a proposé plus de 60 concerts en entrée libre.

Les artistes sont venus de toute la Suisse, mais également de la France et même du Québec, grâce à une collaboration avec la SODEC, la FCMA, SME et Pro Helvetia.

L’étroite collaboration avec la SRG SSR a renforcé la dimension nationale de Label Suisse, avec plus de 40 heures d’émission produites au festival et retransmises dans toutes les régions linguistiques.

La prochaine édition du Label Suisse Festival a été annoncée, du 18 au 20 septembre 2020! (ats/nxp)