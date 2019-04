La voix romande qui naît à Venise

Dans une poignée de semaines à peine, elle foulera les planches d’une scène qui a marqué un pan de l’histoire lyrique de Venise. Pour s’y rendre, elle empruntera peut-être une gondole au marché du Rialto, elle traversera ensuite le Canal Grande, puis elle se faufilera dans les canaux étroits qui mènent vers l’église de San Giovanni Crisostomo. C’est dans cette portion de la Sérénissime, au cœur même de la lagune, que s’érige en toute discrétion, depuis 1678, le théâtre Malibran, salle aux mille sièges, où les loges aux dorures tapageuses s’élèvent sur cinq étages et génèrent un effet saisissant de proximité entre le public et la scène. Véronique Valdès, mezzo-soprano romande, établie depuis longtemps à Genève, chantera donc ici, à quatre reprises dès le 24 avril, dans ces lieux où le prestigieux théâtre La Fenice déploie une partie de sa saison.

Si le destin de la cantatrice native d’Yverdon-les-Bains attire l’attention et mérite qu’on s’y attarde, c’est qu’il concentre tous les ingrédients où presque d’une «success story» imprévisible et inattendue. Regardons de plus près. Il y a quelques mois à peine, l’artiste naviguait dans un anonymat certain: à son agenda, elle y inscrivait quelques récitals par-ci et des participations à des productions lyriques mineures par-là. Puis, il y a eu le miracle, un point de bascule hasardeux qui a tout changé. Attablée à un café genevois, l’artiste en fait le récit en gardant dans le ton une bonne dose d’étonnement. «Un soir, j’ai assisté à un spectacle au théâtre Regio de Turin et à la sortie, j’en discutais avec des amis de la profession. En auditeur éloigné, il y avait aussi le chef d’orchestre tessinois Diego Fasolis, que je n’avais pas vu sur le moment. Le lendemain, il m’a contacté par mail pour me demander si j’étais une contralto et si je me sentais d’attaque pour passer une audition avec lui.»

La surprise du chef

Peut-on dire non à pareille proposition? Véronique Valdès y plonge sans perdre du temps: elle envoie très vite des fichiers audios de sa voix en réponse à la sollicitation. Ces traces vocales finissent par convaincre un peu plus le chef. Rendez-vous est alors fixé à Lugano, dans une salle du LAC, moderne centre culturel de la ville. Mais de quoi allait-il être question donc? Quelle œuvre lyrique fallait-il préparer? «Avant même de recevoir des données claires sur ce point, j’ai été me documenter sur les engagements de Diego Fasolis dans les maisons européennes, se souvient la cantatrice. Je me suis aperçue alors qu’il allait participer à la production montée par La Fenice de «Dorilla in Tempe», mélodrame héroïque et pastoral en trois actes de Vivaldi. J’ai misé sur cette pièce et mon intuition s’est révélée exacte.»

En quelques jours de répétition avec son compagnon au piano, la cantatrice affine son chant et les airs qui concernent son rôle de Nomio. Au Tessin, sa tessiture de mezzo-soprano à l’aise dans les graves convient parfaitement pour le personnage qui, lui, requiert des traits de contralto. L’affaire est donc entendue pour le chef d’orchestre. En dix minutes, l’artiste pense avoir récolté les fruits de dix ans de formation et d’attente de la bonne occasion. Mais pour en être tout à fait certain, il faut encore patienter. «Dans le monde lyrique, rien n’est vraiment fait tant que le contrat n’est signé, remarque Véronique Valdès. La Fenice aurait très bien pu recruter d’autres voix et ne pas tenir compte de l’avis su chef. Il a donc fallu attendre cette confirmation pendant des semaines. J’ai guetté tous les jours ma boîte à lettres et mes e-mails. Ce fut interminable.»

Du théâtre à l’opéra

Le recrutement définitif ouvre désormais des voies nouvelles à sa carrière. La cantatrice trentenaire le sait, à Venise, l’opéra de Vivaldi attirera la presse et les professionnels. Le cercle vertueux des engagements en cascade pourrait se déclencher en un cliquement de cil. Ce serait alors la consécration pour une artiste qui se dit attirée depuis toujours par la scène. «J’ai entamé ce parcours en passant par l’école supérieure de théâtre Les Teintureries de Lausanne.» Quelques années plus tard, une œuvre monumentale montée au Grand Théâtre – «Les Troyens» de Berlioz – lui donne le goût de l’opéra. C’est ce qui la mènera vers la Haute École de musique de Lausanne, et qui la poussera à filer à New York pour franchir d’autres paliers. Un autre, sans doute décisif, l’attend désormais dans les terres lagunaires de Venise. Sur les airs de Vivaldi, qui incarne plus que personne le génie musical de cette ville. Pouvait-on espérer meilleure naissance artistique? (TDG)