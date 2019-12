La répétition, tout un art

C’est une feuille A4 accrochée sur un mur blanc du Commun, espace sis au cœur du Bâtiment d’Art Contemporain (BAC). Une observation prolongée de ce qui y figure fait croire à une allégorie, au geste graphique qui résumerait une ambition artistique et un courant musical autrement plus vastes et complexes. De quoi est-elle faite, cette illustration? D’une partition disposée en cercles concentriques. au centre de laquelle figure une clé de sol faisant rayonner de longues lignes. Celles-ci, irradiant depuis le noyau vers l’extérieur, délimitent de manière géométrique l’espace de chaque mesure musicale. Ce qu’on y lit dans cette sorte de mandala réalisé en 1967 est un «Keyboard study». Œuvre d’un compositeur américain qui a profondément marqué la création du XXe siècle: Terry Reley.

Des boucles et des impros

Avec une poignée d’autres compagnons américains – Steve Reich, La Monte Young, Philip Glass... – l’homme est à l’origine de ce qu’on a un peu vite qualifié de musique répétitive. Un pionnier donc, dont la réflexion s’est tout particulièrement concentrée, durant les années 60, depuis San Francisco, sur la technique du «loop». Et plus précisément, sur la manière de disposer en décalage des boucles musicales préenregistrées et à peu près identiques, pour donner vie à des étagements sonores, à des effets mille-feuilles saisissants. Riley, ce fut cela, mais pas seulement. Pour découvrir une partie du riche imaginaire qui accompagne cette figure âgée aujourd’hui de 84 ans, on peut aussi assister au concert qu’il donnera ce soir à la salle de l’Alhambra, en compagnie de son fils Gyan. L’événement est rare, exceptionnel même. Il dévoilera un artiste qui s’est détourné depuis longtemps de la musique écrite pour se consacrer à l’improvisation.

L’envergure du personnage, son rayonnement et ses influences étendues peuvent être saisis également en suivant la proposition protéiforme qu’a élaborée le collectif MMMMM – cinq lettres qu’il faut prononcer la bouche fermée, tel un murmure profond. Née pour donner vie à ce projet mais appelée à perdurer, cette entité a œuvré durant plus de deux ans tel un limier. Ses cinq membres sont partis sur les traces du compositeur, en Californie. Ils en ont exploré ses méandres et ont fait surgir les traits d’une époque palpitante, qui a vu l’éclosion de la contre-culture aux États-Unis. La récolte de tant d’efforts est à cueillir au Commun, dans une exposition intrigante. Mais aussi aux cinémas Spoutnik et Dynamo avec la projection d’œuvres expérimentales souvent inconnues ici. Et au théâtre du Galpon, avec un hommage à l’accordéoniste et compositrice Pauline Oliveros.

Professeur à la HEAD, Yann Chateigné a soigné, avec quatre complices, les lignes du projet. «Nous partageons tous une passion pour cette musique, ce fut le point de départ. Assez vite, lorsque l’idée de nous pencher sur cette époque a surgi, le nom de Terry Riley s’est imposé avec évidence. Nous avons alors conçu un projet articulé et nous l’avons soumis au FMAC, le Fonds municipal d’art contemporain, qui gère le Commun. L’idée approuvée, nous avons alors démarré les opérations.» Ce fut alors l’histoire de voyages en Californie, où il a fallu retrouver les matériaux et l’esprit d’une époque. Et il a fallu aussi convaincre Terry Riley de participer à l’aventure. Ce fut loin d’être évident. «Il a fini par accepter après un concert donné à Bruges, convaincu sans doute par la qualité de nos recherches et par le matériel cumulé.»

Une installation mythique

L’assemblage en question et son redéploiement n’ont rien d’une opération muséale. La figure de Riley n’est pas panthéonisée, loin de là. «L’exposition n’est pas didactique, précise Yann Chateigné. Il n’y a pas de casques pour écouter des extraits musicaux, pas de textes explicatifs ni de pièces d’archives érigées en reliques. Tout est très visuel, sensible et silencieux.» Le visiteur pourra ainsi s’immerger dans un environnement où des œuvres d’aujourd’hui – quatre commandes passées à des artistes romands – cohabitent avec des partitions et des tableaux d’époque. Des liens parfois inattendus sont ainsi tissés.

Encore une foulée vers Terry Riley? Ce sera au rez-de-chaussée du Commun, dans la mythique installation, octogonale et immersive, «Time Lag Accumulator». Ici, dans un dédale de petites pièces avec miroirs, la captation des bruits produits par le visiteur reviendra en boucle. En répétition, dans un mouvement quasi hypnotique. Et comme l’a dit un jour son concepteur: «À travers la répétition, vous commencez à observer des détails dans le paysage.»

du 13 décembre au 19 janvier

Plus d'infos sur: mmmmm.ch