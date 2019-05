La musique associative genevoise fait la fiesta

On a pu l’apprécier dans les communes, à Meyrin, Collonge-Bellerive, Carouge, Versoix et Plan-les-Ouates. Grand rassemblement des instruments à vent, des tambours et des percussions, la Fête cantonale des musiques genevoises se déroule pour la première fois en ville. Une sixième édition qui réunit, de vendredi à dimanche, plus de mille musiciennes et musiciens, membres de dizaines d’harmonies, fanfares, brass bands et chorales. Tous ces amateurs talentueux se produiront en aubades, concerts et parades à la place du Molard, au parc des Bastions, ainsi qu’au Victoria Hall, à l’Alhambra et à la salle Frank-Martin. En prime, quelques invités prestigieux, dont l’Orchestre symphonique à vent de l’armée suisse, le Swiss Army Big Band et le Big Up’ Band de Genève. Du beau monde.

Organisée tous les cinq ans, cette fête cantonale célèbre la musique associative à travers différents concours. Mais elle montre aussi et peut-être surtout la nouvelle image d’un genre en pleine expansion. «Les fanfares fonctionnent bien. On constate un très grand engouement auprès des jeunes», relève Éric Kunz, président de l’Association cantonale des musiques (ACMG) et coordinateur de la fête. Dans le creux de la vague il y a encore une quinzaine d’années, la musique associative a bénéficié des subventionnements mis en place dans les communes. «Il y a une volonté politique de développer les écoles de musique.»

Comme ses pratiquants, le répertoire a rajeuni, les formations développant désormais des styles très variés, du jazz au brass band en passant par la musique de films ou de feuilletons TV. Autre constat, une présence féminine de plus en plus affirmée. À découvrir ce week-end.

Fête cantonale des musiques genevoises. Du 24 au 26 mai. Programme complet: www.acmg.ch

