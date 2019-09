La furia des Sud-africains BCUC déboule à La Bâtie

À chaque nouveau passage de BCUC, les scènes d’Europe vivent comme une extase. Samedi à l’Alhambra, dans le cadre de La Bâtie, la venue de ce groupe sud-africain en pleine ascension s’annonce comme un incontournable du festival, sinon le concert à ne pas manquer.

Vu et entendu à Paléo cet été, BCUC réunit sept fonceurs sans pareil. Les uns s’attelant à faire rugir tambours, batterie et basse. Tandis qu’à l’avant-scène, trois chanteurs – deux hommes, une femme – se répondent dans une chorale à bout de souffle, ajoutant coups de sifflet et brame de trompe. La musique ainsi produite s’avère extraordinaire, tel un précipité de gospel, de rythmes zoulous, de hip-hop, d’afrobeat et de rock. Ou serait-ce du punk?!

Musique de guérison

Il faut voir en action le vocaliste principal, Zithulele Zabani Nkosi. Sa voix haute éructe, aboie et hurle, son corps se tend vers la foule, gesticulant tel un halluciné. Ce pourrait être une invocation. Peut-être un chant de guerre, ou de révolte. Est-ce qu’il y a de l’amour là-dedans? Quelque chose de sensuel, pour ce qu’on en capte. Aussi puissant soit-il, le collectif BCUC joue à fleur de peau, à l’arraché. Sa musique est fascinante. BCUC, voilà pour l’acronyme de Bantu Continua Uhuru Consciousness. Bantou, ainsi de cette immense aire linguistique couvrant l’Ouest et le Sud africain. Uhuru, pour la «liberté» en swahili, terme étendard pour nombre de groupes manifestant une filiation culturelle avec le continent. Conscience enfin. Culturelle, c’est d’accord, également de classe, cela semble évident. Celle des ouvriers sud-africains notamment, population compressée par le train déséquilibré qu’a pris la «nation arc-en-ciel» dont rêvait l’archevêque Desmond Tutu.

La clique de BCUC vient de Soweto, township de Johannesburg. En 1976, on y réprimait dans le sang un soulèvement annonciateur. Il faudra quinze ans encore pour abolir l’apartheid. En 2003 ensuite, à l’enseigne d’un restaurant communautaire, le Food Zone, se constituait la troupe que voici. Trois albums ont vu le jour depuis, trois galettes chargées de politique. Dont ce dernier jalon, en mai 2019, «The Healing», la guérison en anglais: loin des formats habituels, le disque se limite à quelques titres longs parfois d’une vingtaine de minutes. Ainsi de ce «Journey With Van Der Merwe», d’après un patronyme courant dans la communauté afrikaans. Voilà «une musique pour le peuple par le peuple et avec le peuple», selon le motif de BCUC tel qu’on le vend aux journalistes. Il y a fort à parier que le slogan s’ancre dans la réalité.

BCUC Sa 7 sept., 20 h 30, Alhambra. 1re partie avec Vaudou Game. Infos: batie.ch