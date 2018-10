La «blague qui tue» a 40 ans

«À PTR, on aime quand ça crie et que la batterie tabasse. Et puis mince, on dormira mieux quand on sera mort!» Des mots évocateurs du rock le plus violent, il en fallait pour présenter ce concert anniversaire, vendredi à l’Usine. Killing Joke fête 40 ans de scène. Le groupe anglais fait partie des habitués de la maison pour y avoir joué maintes fois. Et son leader, le charismatique chanteur Jaz Coleman, connaît bien Genève pour y avoir passé une partie de sa vie.

C’est en 1978, sur les restes d’un groupe punk londonien, que la «blague qui tue» se distingue dans l’usage des basses puissantes auréolées de guitares saturées. La recette, agrémentée de paroles apocalyptiques (Jaz Coleman prophétise la fin du monde), inspirera la scène grunge dès la décennie suivante. Quant à Killing Joke, suivant les lubies de son meneur, il sera tantôt voué aux gémonies pour avoir pêché dans la pop grand public («Night Time» en 1985) avant d’être pardonné grâce à son sens des rythmiques plus que lourdes («Extremities, Dirt and Various Repressed Emotions» en 1990, «Pandemonium» en 1994). Régulièrement dissout puis réuni, Killing Joke tourne actuellement avec ses membres d’origine, Geordie Walkers (guitare), Martin «Youth» Glover (basse) et Paul Ferguson (batterie).

Killling Joke Ve 26 oct., 20 h, 1re partie: Turbowolf. Infos: ptrnet.ch (TDG)