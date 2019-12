La Fête de la musique de Nyon craint que le Caribana lui fasse de l'ombre

En 2020, le Caribana festival aura lieu du 17 au 21 juin, soit douze jours plus tard que d’habitude. Un décalage qui n’a rien à voir avec son 30e anniversaire, mais avec le calendrier de Festi’Neuch, festival concurrent qui aura lieu du 11 au 14 juin. «Tous les trois à quatre ans, nous devons avancer notre festival pour rester dans le calendrier, explique la Neuchâteloise Aude Ratzé, responsable presse. Car juste après le démontage arrive le Cirque Knie sur la même place.»

Plutôt que d’avancer ses dates, le Caribana Festival a choisi exceptionnellement de les reculer. Si ce changement ne gênera guère le public, les organisateurs de la Fête de la musique de Nyon sont catastrophés, d’autant plus qu’ils n’ont pas été avertis. Car leur manifestation, agendée au samedi 20 juin, sera concurrencée par la soirée rap du Caribana. «Je ne me suis pas rendu compte que cela chevauchait la Fête de la musique, mais on n’a pas le choix, l’accord entre festivals reste notre priorité, s’excuse Tony Lerch. Mais la plupart des villes l’organisent le 21 juin, jour où nous proposerons un autre concept musical. Quant à celle de Nyon, elle attire un autre public et se déroule surtout la journée.»

Un trop gros risque

«Faux! s’exclame Chloé Besse, présidente de l’association de la Fête de la musique de Nyon. La fête dure jusqu’à 4h du matin et attire la foule surtout en soirée.» Or les Nyonnais se rendent aussi en masse à Caribana et de nombreux bénévoles de la région bossent aussi bien pour le festival que pour les acteurs culturels locaux, comme le collectif Hapax 21, Les Hivernales, l’Académie des arts créatifs (Adac), NyonCore ou l’Usine à Gaz, qui tiennent les scènes en ville. «Monter une scène aux Marronniers demande beaucoup de travail avant et après, alors qu’on mixe aussi à Caribana», relève Alexandre Kaspar, chef de file d’Hapax 21. Même chose pour l’Usine à Gaz, qui investit en bénévoles et en argent des milliers de francs dans la plus grande scène de la Fête de la musique, à Rive.

«Or nos seules recettes viennent des bars. Si la ville de Nyon se vide le soir du Caribana, on prend un risque énorme», estime Chloé Besse. D’autant plus que la Fête de la musique a déjà dû encaisser deux réductions successives de 5% de sa subvention communale. En plus, la Fondation pour les arts et la culture (FAC), qui offrait chaque année une somme de 3000 francs, vient d’annoncer qu’elle ne soutiendrait l’an prochain plus qu’un seul projet culturel.