«L’univers est à notre portée»

La technologie qu’il aime tant a chassé Jean-Benoît Dunckel hors de la ville. Le Salon de l’auto ayant réquisitionné tous les hôtels lausannois, le pianiste et chanteur du groupe Air hume celui, tonique, de Lavaux, recevant à Chexbres entre café et jus d’orange. Réservé de nature, poli par éducation, le Versaillais de 48 ans n’a pas beaucoup changé depuis ses débuts en 1995, copilote du vaisseau de pop synthétique qui, avec Daft Punk et Phoenix, allait incarner la French touch. La même mèche barre un visage d’adolescent, comme si les miracles de la génétique transhumaniste, qu’il met en rêves et en notes sur H+, avaient déjà irradié l’utopiste de leurs bienfaits. «Des caresses sonores», rougit JB.

Vous sortez votre deuxième solo, mais le premier sous votre vrai nom. Pourquoi?

Mon premier, sous le pseudo de Darkel, est paru alors qu’Air était encore actif. D’une certaine manière, il avait été fait en opposition. Là, Air est en stand-by, cet album est donc la pure prolongation de ce que je vis musicalement depuis des années. C’est sans fard. Je suis redevenu moi-même, ça fait du bien.

Quelle est sa part autobiographique? Le premier morceau, «Hold on», promet que «papa est revenu à la maison»…

Il parle effectivement de moi, mais pas de ma paternité. Daddy’s Coming Home, c’est le retour du mojo, de l’envie de vivre quand tu as été très mal. Soudain, un matin, ton corps et ton esprit résistent et veulent aller de l’avant. Tu es bien. Ce disque concrétise le retour de mon mojo.

Pourquoi l’aviez-vous perdu?

J’ai toujours eu le même goût pour la musique, j’en joue tous les jours. Mais peut-être que découvrir et fréquenter l’intérieur du système réduit la part de magie que l’on ressentait enfant. Être blasé recule les frontières de l’admiration mais ne la détruit jamais totalement.

Celle que vous nourrissez pour Kraftwerk, par exemple?

Bien sûr, c’est le meilleur groupe du monde. Au niveau musical, conceptuel, visuel, ils ont inventé un monde. Et ils interrogeaient déjà dans les années 1970 les rapports entre homme et technologie, de façon un peu plus naïve, avec des robots.

L’élégance de vos chansons donne un ton inoffensif à l’idée d’évolution. La technologie est bienveillante?

Non, elle n’a pas de cœur. Elle est même développée en priorité par et pour l’industrie militaire. L’homme évolue en taillant dans le sang et en réagissant à ses propres erreurs. Je pense que la technologie, dont les progrès vont à une vitesse exponentielle, permettra très vite des choses incroyables mais qu’il faudra passer des seuils tragiques – notamment écologiques. Il y aura beaucoup de morts et ensuite ça ira mieux. Je crois en l’idée de progrès et de «superhumains» (rire).

Elon Musk et Steve Jobs sont les plus grands artistes du nouveau siècle?

Ils font rêver, en tout cas. La voiture de Musk dans l’espace… Mon album parle de ça: des rêveries autour de ces scénarios. Space Age rappelle que nous sommes encore dans une époque très barbare mais que l’univers est à notre portée. Ce qui était de la science-fiction il y a vingt ans est la réalité actuelle. L’extension de l’humanité sur d’autres planètes, le retardement du vieillissement, tout devient à la portée de nos enfants.

Vous seriez prêt à vous faire poser une puce électronique?

Dans le transhumanisme, je suis bien moins intéressé par le mouvement geek et l’hypercorrection que par tout ce qui concerne la modification génétique, pour guérir des maladies par exemple. Je pourrais me faire modifier en cas d’accident, si je devais perdre une jambe…

Dans le disque, une chanson promet que vous seriez capable de tuer. La modification génétique ultime?

Kill for You se trouve seulement sur une version limitée de l’album. Les paroles sont très violentes et ne correspondent pas au thème général. Mais oui, on a tous ressenti ça un jour, une montée de haine ou d’hyperprotection envers quelqu’un que l’on aime, qui pourrait nous pousser à aller contre notre nature. C’est irrationnel, purement physique et impulsif. Comme la musique. (TDG)