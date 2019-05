L'éclat de Boulez par son pianiste

Il y a près de deux décennies, il a plongé pour la première fois dans les flots agités de «Sur Incises», pièce en deux mouvements aux échappées vertigineuses et à la virtuosité redoutable. Ce fut pour lui une expérience inoubliable. En témoignent le pétillement qui jaillit de son regard et la réactivité de sa réponse, lorsqu’on demande au pianiste et chef d’orchestre Michael Wendeberg de remonter le fil du temps et de se souvenir de l’événement en question. À l’époque, en 2000, le jeune Allemand venait d’intégrer les rangs du très respecté Ensemble Intercontemporain, merveilleuse machine à malaxer les syntaxes musicales qu’avait fondée en 1976 et dirigeait depuis le tout aussi incontournable Pierre Boulez.

Érudition et traits populaires

«C’était mon premier concert sous sa direction, vous imaginez dans quel état de pression je vivais la situation. J’ai travaillé la pièce pendant un mois, sans pouvoir envisager de faire quoi que ce soit d’autre. À l’arrivée, tout s’est passé bien mieux que je ne le craignais. En jouant, j’ai eu l’impression de me lover dans un nid bien douillet, aux côtés de musiciens qui avaient eux aussi bien préparé le concert.» Aujourd’hui, par un tour singulier du destin, le jeune pianiste de l’époque se retrouve à la place du maître qui l’a longtemps dirigé. Michael Wendeberg prend donc la baguette. Il mènera ce vendredi l’ensemble Contrechamps – dont il fut le directeur musical entre 2011 et 2018 – sur des rivages qu’il a côtoyés une vingtaine de fois dans sa carrière, toujours sous les ordres de son compositeur, Boulez. «Sur Incises» revient ainsi, entre les murs du Studio Ernest Ansermet, avec ses hautes exigences et ses éclats aveuglants.

On peine à croire que le chef que nous retrouvons attablé dans un restaurant indien, aux prises avec une assiette bien épicée, sort d’une longue répétition. Le port juvénile de ce quadra qui ne fait pas son âge, son regard espiègle et son naturel nous éloignent, du moins dans les apparences, de l’austère sévérité boulézienne. L’homme vient pourtant de labourer les partitions conçues par le maître, en compagnie de trois pianistes et autant de harpistes et percussionnistes. C’est le dispositif que requiert la pièce. «Cela se passe très, très bien», confie-t-il, sourire en coin. Et de l’œuvre, qu’en pense-t-il aujourd’hui, celui qui dirige désormais dans la fosse de l’Opéra de Halle, en Allemagne? «Les premières fois que je l’ai abordée, j’avais l’impression d’entrer à chaque fois dans une jungle. Avec le temps, tout est devenu de plus en plus clair. En la scrutant de près, je m’aperçois qu’il y a en elle une sorte de cohabitation entre érudition et traits populaires. Tout est très clair et fin dans ses lignes. S’il fallait que je conseille à quelqu’un trois œuvres permettant de découvrir Boulez à travers les âges, je choisirais sans doute possible «Sur Incises» pour illustrer sa création tardive.»

Un éventail qui s’ouvre

Le fil de l’histoire de la pièce dévoile un processus de conception étonnant, qui semble hoqueter et avancer par petits bonds. Le point de départ? Un retour inattendu à l’écriture pour piano soliste, que Boulez retrouve en 1994, après plus de trente ans d’abstinence. Cela donnera une pièce de quatre minutes à peine: «Incises». Deux ans plus tard, le Français décide de faire évoluer les idées brièvement esquissées, en élargissant à la fois les effectifs sur scène et la durée. Enfin, en 1998, une dernière version d’environ trente-cinq minutes, formée de deux «moments» distincts, voit le jour.

«En faisant appel à une image, on pourrait dire qu’«Incises» est un éventail fermé que Boulez ouvre en écrivant «Sur Incises»», note Michael Wendeberg. Quant aux difficultés posées par les partitions, elles résident dans ce champ très étroit, rythmiquement parlant, dans lequel nous devons absolument jouer ensemble. Les décalages ne sont pas tolérés ici.

On peut se demander, enfin, la place que doit et peut occuper de nos jours l’interprétation personnelle, dans un corpus, celui de Boulez, réputé pour être très écrit, bien structuré, voire corseté. Cette image perd un peu de sa force et de son intransigeance avec les mots du chef d’orchestre allemand. «Dans cette pièce comme dans tant d’autres, on trouve des points fixes, des repères avec lesquels il ne faut pas transiger. Mais ailleurs, le compositeur laisse une place importante à l’apport personnel. Prenez les longues cadences de «Sur Incises»: on y évolue sans véritable direction. Ailleurs encore, des indications autorisent un libre arbitre certain: lorsque Boulez écrit par exemple, en annotation, qu’il faut laisser descendre telle résonance avant de continuer à jouer, il concède une marge d’appréciation non négligeable aux musiciens et au chef.»

Une liberté que vont cueillir les neuf artistes et leur meneur, délestés de cette ombre intimidante qu’a fréquentée un jour, il y a près de deux décennies, Michael Wendeberg.

«Sur Incises» de Pierre Boulez, «Dynamogramme Allegretto» de Fernando Garnero (création), avec l’ensemble Contrechamps, M. Wendeberg (dir.), précédé à 18h45 d’une conférence de Philippe Albèra. Studio Ernest-Ansermet, je 23 mai à 20 h. Rens. www.contrechamps.ch (TDG)