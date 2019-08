L’Octopode Festival déploie à nouveau ses tentacules à Meyrin

L’Octopode Festival, c’est deux jours de concerts open air gratuits aux sons variés, au cœur de la campagne meyrinoise. Du métal au reggae en passant par la soul, les festivaliers auront le choix entre toute une palette de styles musicaux vendredi et samedi à Meyrin. Désormais reconnue comme un événement musical ancré dans le paysage culturel genevois, la manifestation présente notamment des artistes locaux renommés et des groupes internationaux qui déplacent les foules. Figure incontournable de la scène reggae roots, les Anglais de Black Roots côtoient sur l’affiche les Américains de Walls of Jericho, spécialiste du punk hardcore. Côté suisse, le metal hardcore profond et puissant de Promethee fait bon ménage avec le concentré de musiques world, festives et métissées de Gypsy Sound System Orkestra.

«Il y a vraiment une volonté de mettre en lumière aussi bien les groupes du cru que les formations étrangères», explique Julie Marti, une des organisatrices. Divisée sur deux soirées, la programmation répartit les artistes par genre musical. Vendredi, rock et métal. Samedi, place aux sonorités reggae et soul. «Le festival propose de nombreuses exclusivités, à l’image des concerts de Walls of Jericho, Third World, Finntroll ou encore Rise of the Northstar.»

En plus de sa gratuité et de sa diversité musicale, l’Octopode aime à se définir local et écologique. Les circuits courts sont favorisés en collaborant avec des entreprises et des producteurs locaux. Absence de produits jetables, verres réutilisables, aucune paille en plastique… en résumé, respect de l’environnement de la Campagne Charnaux. Avec un record d’affluence de 16 000 personnes l’an dernier, le financement du festival dont le budget est d’environ 260 000 francs repose à 40% sur la consommation des spectateurs ainsi qu’à 60% sur la confiance de leurs nombreux sponsors, tels que la commune de Meyrin, la Fondation Meyrinoise du Casino et la Loterie Romande.

Depuis ses débuts en 2011, l’Octopode a pour mascotte un poulpe. Écologie ou diversité musicale, rien ne justifie la présence de ce mollusque céphalopode à tentacule au sein de ce festival dont le comité d’organisation est entièrement bénévole. «Nous hésitions beaucoup concernant le nom de l’événement. Puis notre responsable de la ligne graphique, Noé Féret, a proposé le nom d’Octopode, car il a eu envie de dessiner un poulpe», révèle Julie Marti. D’où les déclinaisons sur le thème marin apparaissant à chaque édition, jusqu’au monstre des profondeurs dessiné sur l’affiche 2019. «Non, nous ne servons pas de poulpe grillé», plaisante la responsable presse.

Octopode Festival, vendredi 23 et samedi 24 août de 16h à 2h, Campagne Charnaux à Meyrin. Renseignements: www.octopode.ch