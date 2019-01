L’OSR fait son bond en 2019

L’année qui vient de s’achever a été celle de son centenaire. L’Orchestre de la Suisse romande l’a fêté de moult manières, une semaine durant, au mois de novembre dernier. Aujourd’hui, l’anniversaire placé aux archives, la formation fondée par Ernest Ansermet fait une première foulée dans son nouveau siècle avec un événement musical qui rappelle en filigrane une des pages saillantes de son histoire. Car l’événement en question – le concert de l’An – évoque saison après saison et avec discrétion l’importance historique de ceux qui le promeuvent, à savoir les Amis de l’OSR.

Ce vaste cercle de mélomanes et mécènes a été et demeure une pièce cruciale dans l’économie de l’institution. En interrogeant les annales, on retrouve ses premières traces au mitan des années trente du siècle passé. À l’époque, l’orchestre traversait une grosse tempête financière et ne pouvait compter sur aucun apport solide pouvant assurer sa pérennité. Face au danger de mort, son fondateur imagina ce qu’on appela par la suite le «plan Ansermet». Soit un soutien tripartite comprenant la radio, les autorités publiques romandes et le mécénat, qui auraient apporté les ressources nécessaires pour la bonne marche de l’orchestre. Validé en 1938, ce plan n’a cessé de démontrer son efficacité.

L’illustration, donc, par le concert à venir au Victoria Hall. À son affiche, on retrouve un des plus grands pianistes de sa génération: Evgeny Kissin. Le Russe s’attaque à une des pièces maîtresses de son répertoire, le «Concerto N°1, S. 124» de Franz Liszt. La soirée débutera par ce même compositeur, avec «Les Préludes, poème symphonique N°3 S. 97». La deuxième partie sera consacrée à l’Autrichien Alexander Zemlinsky, figure quelque peu négligée par les programmateurs. Son «Die Seejungfrau, fantaisie en trois mouvements d’après un conte d’Andersen», offre l’occasion de redécouvrir une œuvre rarement jouée. La soirée est placée sous la direction musicale d’Emmanuel Krivine.

Concert de l’An de l’OSR, Evgeny Kissin (piano), Emmanuel Krivine (dir.), Victoria Hall, me 9 janv. à 20h. Rens. www.osr.ch (TDG)