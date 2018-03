Keith Richards s'excuse auprès de Mick Jagger

Keith Richards s'est excusé mercredi d'avoir suggéré que son compère des Rolling Stones, Mick Jagger, devait envisager une vasectomie.

«Mick est un chaud lapin», avait déclaré Keith Richards au Wall Street Journal (WSJ). «C'est l'heure pour toi de la vasectomie, tu ne peux plus être père à ton âge, pense à ces pauvres enfants», avait-il dit. Mick Jagger est devenu père pour la huitième fois en décembre 2016, à l'âge de 73 ans. Son fils, Deveraux, est le fruit de son union avec la danseuse new-yorkaise Melanie Hamrick, sa cadette de 40 ans.

«Je regrette sincèrement ces commentaires sur Mick faits auprès du WSJ qui étaient complètement hors-sujet», a tweeté mercredi Keith Richards.

I deeply regret the comments I made about Mick in the WSJ which were completely out of line. I have of course apologised to him in person.