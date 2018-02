Karolyn, la Romande qui a retourné Pagny

«Franchement, juste avant de chanter sur le plateau de The Voice, quand l’imposante porte s’est ouvert façon Stargate, j’étais au bout de ma vie. J’en ai pourtant connu des scènes dans ma carrière de chanteuse, des foules immenses quand je me produisais aux côtés de Stress, mais là, j’ai eu l’impression de défaillir.» Quelques jours après sa prestation sur TF1 samedi dernier, qui a fait se retourner les coaches Zazie et Florent Pagny, la Romande Karolyn a encore les yeux qui brillent en y repensant. Sa maman, qui était du voyage à Paris, y est aussi pour beaucoup.

Cela fait une quinzaine d’années que Karolyn, d’origine camerounaise, chante de manière sérieuse, notamment comme choriste de Stress. «Il est mon grand frère.» Auparavant, cette éducatrice en formation donnait de la voix sous les fenêtres des habitants de la rue de la Borde, à Lausanne. «Pendant que mes copines tenaient un stand et vendaient des crêpes, je donnais mes premiers concerts dans la rue. J’avais à peine une dizaine d’années.» Une vie d’artiste réglée comme du papier à musique qu’un drame est toutefois venu chambouler. «Il y a quatre ans, ma mère a fait un AVC. Cela a été le déclic. Il fallait que je passe au niveau supérieur dans la musique, que je me professionnalise pour lui venir en aide, financièrement. Ma mère est une battante. C’est un modèle.»

Une maman fan de The Voice

Il se trouve que la maman de Karolyn est une fan du télécrochet de TF1, The Voice. «Elle m’a toujours incitée à m’y inscrire. Elle ne voyait pas où me menait ma musique. Le problème, c’est que je préfère interpréter mes propres chansons, ce qui n’est pas possible dans cette émission.» Mais la donne avait changé. C’est ainsi que la Lausannoise s’est retrouvée sur le plateau de The Voice pour cette septième saison. Karolyn n’a toutefois pas fait le déplacement toute seule. «Avec ma sœur, on a fait croire à notre maman que nous l’invitions à un week-end à Paris, entre fille. Elle ne voyage pas souvent. Elle était ravie.» Stress était aussi de la partie. C’est ainsi que les téléspectateurs ont découvert la maman de Karolyn les yeux bandés. Pour la surprise. «Quand on lui a enlevé le bandeau, elle a pris peur devant toutes les caméras. Elle n’a rien compris sur le moment. Cela a beaucoup ému les gens. Ma sœur et moi, nous étions plutôt mortes de rire.»

C’est sur une chanson de Rihanna que Karolyn a convaincu deux coaches de se retourner. «J’étais concentrée sur mon interprétation et je n’avais pas remarqué que Zazie puis Florent Pagny s’étaient retournés. J’étais sur Neptune!» La Lausannoise, pour faire plaisir à sa sœur qui adore Florent Pagny, a choisi de rejoindre son équipe. «J’ai un très grand respect pour cet homme. C’est un virtuose. Je compte sur lui pour canaliser mon énergie débordante.»

Karolyn a-t-elle déjà enregistré d’autres émissions? Où en est-elle dans l’aventure The Voice? «Je ne peux rien vous dévoiler! Il ne vous reste qu’à me souhaiter le meilleur et à guetter ma prochaine apparition à l’écran.»

Karolyn et Stress affichent une amitié sans faille sur les réseaux sociaux

(TDG)