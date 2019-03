Joyau country, Townes Van Zandt brille d’outre-tombe

Du mot «culte», Townes Van Zandt est l’archétype. Dans sa vie, dans son œuvre, dans son nom même (pas plus facilement prononçable en français qu’en anglais), le chanteur country a coché toutes les cases du mythe, qu’il fût vif (1944-1997) ou mort. Le voile posthume lui a conservé autant d’adulation de ses pairs qu’il en reçut au cours de son existence cabossée. De reconnaissance publique et commerciale, n’en parlons pas: bien que la country soit le genre le plus rentable aux États-Unis, Townes Van Zandt reste le secret le mieux gardé de la folk texane.

Une figure de la «country hors la loi»

«Sky Blue» ne changera rien à l’affaire. Les aficionados plongeront avec quelques heureux frissons dans ces onze chansons exhumées par la famille du chanteur, disparu à l’âge de 52 ans, un 1er janvier, cramé par un marathon de picole, d’amphétamines et d’opiacés qui avait meurtri ses traits et marqué sa voix sans la tuer complètement. Les autres passeront à côté comme on contourne un ivrogne sur le trottoir. On peut vivre sans avoir entendu Townes Van Zandt. Mais l’écouter peut changer la vie.

De 1968 à 1973, ce natif de Fort Worth, Texas, venu au monde dans une famille aisée qui le destinait à des études de droit, a gravé six albums qui, pour les puristes, constituent un trésor de la country au même titre que le Velvet Underground transforma le rock en ses marges. Fan de Bob Dylan mais aussi des Beatles et des Stones, le jeune musicien n’a jamais franchi le pas de l’aventure urbaine, trouvant au contraire son inspiration dans les paysages arides du Texas ou montagneux du Colorado. Il devient rapidement une figure des clubs de Houston et de la «country hors la loi» portée par Kris Kristofferson, se satisfaisant de cette camaraderie alcoolisée, de cette éthique éthylique sans attache autre que la dévotion à la composition. Sur le petit label Tomato, Van Zandt publie des disques cédant peu aux modes — parfois, des ornements post­hippies, type flûtes, harmonium et violons à la Nick Drake ou Neil Young, viennent sucrer sa voix à la beauté grave. Il chante la montagne, où il vécut en solitaire dans une cahute sans eau ni électricité, les amours brisées (sa version ultime de «Dead Flowers», des Stones) et, bien sûr, les histoires de bandits western (son plus grand succès, «Pancho et Lefty»).

En 1973, âgé de 29 ans, il fait halte à Atlanta, chez un ami dans le studio duquel il enregistre, seul à la guitare sèche, des démos de son prochain album. Certaines finiront bien sur son disque suivant… en 1978! Entre-temps, la dèche a rattrapé le musicien, qui se perd dans ses excès — un album a bien été enregistré en 1973, mais effacé par son producteur pour factures impayées! «Sky Blue» propose une partie de ses chansons publiées sur «Flying Shoes», mais aussi deux inédits et quelques superbes reprises. La voix apparaît claire, vibrante, encore remplie d’une confiance juvénile pour qui le ciel, même bleu, semblait la limite. Mais à si bien chanter la solitude et le désespoir, Townes Van Zandt y succomba. L’inconvénient de ne savoir tricher qu’au poker. (TDG)