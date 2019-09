JazzContreBand, trafiquant de swing et de grooves depuis 23 ans

Lorsqu’il joue à saute frontières, le jazz est-il meilleur? Voilà en tout cas une façon assez élégante de rameuter sous une même bannière une foule de lieux et leurs concerts. JazzContreBand, 23e édition du 1er au 29 octobre, offre durant un mois complet un panorama des plus riches, 28 salles au total, du tout petit club à l’auditorium lustré. De Genève, la programmation file en Vaud et Valais. Passé la douane, en Haute-Savoie, dans l’Ain et le Jura, on attend de même les mélomanes de tous pays.

La géographie de JazzContreBand voit large. Sa programmation suit: 70 concerts à l’affiche, il va falloir faire ses choix. Pour aller au plus simple, alors: du côté genevois, la salle communale d’Onex et son manège accueillent trois concerts de beau gabarit: Mischa Blanos d’abord, ce pianiste néoclassique bardé d’électronique, un peu new age, assez malin pour préserver un grain de folie (10 oct.). Mélanie de Biasio ensuite: la chanteuse et flûtiste belge donnait récemment un opus onirique, frémissant, cathartique, le fascinant «Lilies» (12 oct.). Sa venue dans les parages constitue une des belles prises du festival. Côté local, le pianiste Moncef Genoud et son quartet seront aussi à Onex, le 17 du mois.

L'Alhambra, où tout commence et tout finit

Le Chat Noir, à Carouge, de la partie (avec le Kuma Quartet notamment, le 4), de même que le Sud des Alpes: à l’AMR, on y entendra notamment le vibraphoniste David Patrois (le 5) et The Incredible Flat-Six (le 7). Du côté des figures historiques du jazz, Gary Smulyan, fameux sax barton, est attendu au One More Time, avec le Ralph Moor Quintet (le 5). Une curiosité qui démange l’oreille? Les polyrythmies épileptiques du percussionniste autrichien Manu Delago semblent prometteuses. À juger sur pièce au Centre des Arts (le 8).

On vous en passe et des meilleurs. À noter, toutefois, que JazzContreBand ouvre et finit cette édition à l’Alhambra. Ce mardi 1er octobre, Erik Truffaz et son quartet retrouvent le rappeur Nya. En clôture, mardi 29 octobre, le pianiste belge Eric Legnini et son trio achèveront ce tour du jazz essentiellement européen, en compagnie de la chanteuse et guitariste Krystle Warren, une Américaine des plus talentueuses…

23e JazzContreBand du 1er au 29 oct., divers lieux, Genève, Vaud, Valais, Haute-Savoie, Ain et Jura. Infos: jazzcontrband.com