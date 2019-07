Jazz sur la plage part en vadrouille durant l’été

On avait pris l’habitude, vers la mi-août, d’aller musarder du côté d’Hermance pour goûter à la note bleue. Cette année, il faudra innover. Le festival Jazz sur la plage prend une petite pause, histoire de revenir de plus belle en 2020. La manifestation ne tire pas le rideau pour autant. Au contraire. À l’enseigne du Jazz sur la plage en vadrouille, elle propose une minisaison culturelle, qui débute à Hermance, avant de se poursuivre du côté du parc Bertrand (sa 17 août), d’Hermance à nouveau (di 25 août), puis de se conclure à la fin d’octobre à l’Alhambra, à l’occasion de la clôture de Jazzcontreband.

Ambiance New Orleans pour ouvrir les feux ce dimanche sur les rives d’Hermance. Outre des stands de nourriture inspirée de La Nouvelle-Orléans, un groupe d’artistes inventera dès 11 h des surprises théâtrales autour de l’esprit vaudou de la Louisiane et des légendes du lac Léman. Dans la lignée des orchestres traditionnels qui ont fait les heures chaudes du French Quarter et des steamboats du Mississippi, le groupe Louise and the Po’Boys revisite dès 13 h 30 les standards du jazz de La Nouvelle-Orléans et les chansons françaises d’antan. Nourris de culture afro-caribéenne, de blues et de funk, six musiciens en provenance de Marseille concoctent un mélange musical bien à eux, entre la poésie et le charme désuet des mélodies de Damia, la pétulance de Joséphine Baker et la gouaille de Lizzie Miles. Dansant!

Le jazz sur la plage en vadrouille, dimanche 21 juillet, dès 11 h, Pré de l’eau, ch. des Fossés 17, Hermance.