Jamais mort n’avait fait autant de bruit

Ce sont des écouteurs lumineux capables de recevoir trois fréquences différentes, chacune indiquée par une couleur. Quand tous les voyants passeront au bleu, la voix de Johnny Hallyday surgira d’outre-tombe dans une cinquantaine de paires d’oreilles, journalistes et fans mêlés, réunis dans le secret au cœur des studios parisiens de Warner France. Le sol est constellé de tapis épais, quelques guitares traînent çà et là, un phonographe aussi, éléments de décor chaleureux pour faire oublier les gardes et les portiques aux entrées. Projetée contre le mur: une photo de l’hôte en T-shirt blanc, petit Jésus en croix et regard dur, un peu triste, de celui qui vous mate désormais depuis ailleurs. Mais c’est lui qui va chanter. Lorsque la voix de Johnny glisse dans chaque écouteur, la salle prend des allures de mausolée bleuté et une femme fond en sanglot.

«J’ai trop flirté avec les limites, je ne vais pas le nier, j’assumerai mes choix.» À l’écoute de «J’en parlerai au diable», première des onze chansons de ce disque très rock à la voix claire et forte, l’expérience s’avère troublante. À l’exception peut-être de Freddie Mercury, qui se savait condamné au moment d’enregistrer «Innuendo» en 1990 mais avait caché sa maladie jusqu’au jour de sa mort, aucun artiste du poids d’Hallyday n’avait réalisé un disque qu’il devinait posthume, sans dissimuler son combat contre le cancer (lire encadré). «Mon pays c’est l’amour» sort vendredi 19 octobre, disponible dès minuit sur les plateformes d’achat et même, en France, chez certains disquaires zélés.

L’opération est de taille pour Warner Music, qui a prévu 800 000 ventes physiques, une folie à l’heure du Net. Mais réalisable. Lundi à Paris, la fébrilité le partageait à l’émotion. Les journalistes des principales chaînes de télévision venaient prendre des nouvelles du mort le plus vivant de France; les fans, une quinzaine sélectionnée parmi les plus solides soutiens du «Taulier», venaient découvrir l’ultime legs artistique de leur idole. «C’est beaucoup de plaisir mais aussi pas mal de trouille, avoue Erwan Masson, venu de l’île de Molène en patron du Fan-club Bretagne qu’il créa en 1973, à l’âge de 13 ans! Avant, chaque disque était une fête, et je savais qu’il y en aurait un autre, au cas où il ne me plaisait pas. Là, je sais que c’est la der des ders. Après, il y aura des compilations.» Sous son Perfecto de cuir, Francis porte au cou la croix de l’idole, qu’il embrasse chaque soir. Originaire de Genève, Florence écrit pour le blog johnny-legend.fr. «Il est toute ma vie», confesse la jeune femme. On lui souhaite une bonne écoute, elle souffle un «merci, ça va aller» de condoléances.

«T’auras pas les moyens»

Jusqu’au jour J, le lieu avait été tenu secret. Le contenu de la journée aussi. Une diffusion en casques, donc, pour éviter tout piratage d’une écoute publique, puis une conférence de presse avec les responsables du label et le principal compositeur et producteur du disque, Maxim Nucci, alias Yodelice. Pas de Laeticia en vue, «qui possède son propre attaché de presse», balaie un communicant de chez Warner lequel exclut toute question autre que musicale. La guerre médiatique et judiciaire entre la veuve et les enfants biologiques du défunt, ça fait mauvais genre et ça n’aidera pas les ventes. Les fans ont sans doute leur opinion là-dessus, mais ils jouent le jeu. «No comment! se marre Erwan Masson. Sauf si tu me paies, mais t’auras pas les moyens.»

Après une petite heure d’écoute de ce disque de très bonne facture, la troupe des médias se rassemble dans les jardins. Comme aimanté par le reflet métallique de ses Ray Ban Aviator, toutes les caméras affluent vers Philippe Manœuvre, le parrain de la critique musicale au pays de Brassens qui décortique les qualités du disque («un vrai disque album de rock», s’étonne-t-il de sa voix aiguë) et explique le caractère inédit de l’événement. Derrière les verres fumés, on croit deviner l’œil humide. En racontant la vie de Johnny, Manœuvre traverse aussi la sienne, tout comme des millions de personnes, fans ou non. Soit plus d’un demi-siècle de rock’n’roll attitude made in France dont Hallyday célèbre encore une fois la jeunesse éternelle. Deux mois après avoir poussé ses ultimes et juvéniles rugissements, il s’éteignait. La dernière chanson a pour titre «Je ne suis qu’un homme». Finalement. (TDG)